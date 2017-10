ERC i PDeCAT proposen «un acord de país» a Ada Colau

Els presidents del Grup Demòcrata i d'ERC, Xavier Trias i Alfred Bosch, han escrit un article conjunt a La Vanguardia on ofereixen a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, un «acord de país» a l'Ajuntament per tal que trenqui amb el PSC. El segon tinent d'alcaldia, el socialista Jaume Collboni, ha criticat durament el 155 que ha plantejat Mariano Rajoy i n'ha rebutjat l'aplicació. Però malgrat això, Trias i Bosch alerten que a l'executiu de Barcelona hi ha algú que «forma part del nucli dur de l'estratègia de repressió contra Catalunya» i proposen a l'alcaldessa que puguin parlar «de tot el que faci falta per defensar les institucions catalanes i la ciutat».

En canvi, la regidora de Barcelona en Comú Laia Ortiz els ha respost que ara no toca «abonar el frontisme» sinó fer «fronts amplis» per evitar l'aplicació de l'article 155. Ortiz considera que «no s'ha de posar la vena abans de la ferida», sinó que cal treballar fins a l'últim minut perquè el 155 no s'apliqui a Catalunya.