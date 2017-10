La Generalitat elabora un protocol per prevenir els matrimonis forçats

La Generalitat està elaborant un protocol per prevenir, detectar i intervenir en casos de matrimonis forçats a tot Catalunya, segons ha anunciat avui la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa.

La consellera ha fet aquest anunci durant la clausura d'una jornada de treball organitzada per la Secretària d'Igualtat, Migracions i Ciutadania sobre aquest fenomen, en la qual han participat un centenar de persones.

Bassa ha destacat la necessitat d'"aprofundir en aquest àmbit i avançar en la redacció d'un protocol específic" perquè, ha dit, "és molt important poder prevenir i detectar aquesta problemàtica".

El secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, ha afirmat que els matrimonis forçats són un fenomen "iceberg" i que "la millor prevenció és l'èxit escolar".

"L'educació -ha dit Amorós- és una eina primordial per apoderar les dones que puguin ser víctimes de matrimonis forçats".

Segons Amorós, actualment hi ha un grup de treball dins de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista que ja està treballa en la redacció del protocol.

En aquest grup estan integrats diversos departaments de la Generalitat, així com ajuntaments i entitats.

La jornada de treball d'avui ha servit per analitzar la situació actual i sobretot conèixer el funcionament d'experiències ja en marxa, com el Protocol per a l'abordatge dels matrimonis forçats en l'àmbit de les comarques de Girona o la feina que fa l'entitat francesa GAMS o el Govern escocès de la Forced Marriage Network.