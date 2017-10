Jordi Cuixart i Jordi Sànchez demanen ser traslladats a una presó catalana

Els presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, tenen previst demanar a l'Audiència Nacional el seu trasllat a una presó de Catalunya per poder estar més a prop de les seves famílies. Des del passat 16 d'octubre, tots dos estan internats en la presó on aquest tribunal sol traslladar els seus presos preventius, la de Soto del Real (Madrid), on han coincidit amb el fill de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, o l'expresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio González.

Segons recordava ahir El Periódico, la jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, va decretar aquesta mesura cautelar per als dos dirigents sobiranistes en la causa que instrueix per un delicte de sedició per les protestes dels dies 20 i 21 de setembre a Barcelona, durant les quals, segons la Fiscalia, es van obstaculitzar els registres de la Guàrdia Civil a la conselleria d'Economia en l'operació per impedir el referèndum.

L'advocat de Sánchez, Jordi Pina, i la de Cuixart, Marina Roig, van anunciar ahir a Catalunya Ràdio la seva intenció de demanar el trasllat de presó per tal que els dos presos puguin estar més a prop del seu lloc de residència. Tots dos van recórrer a finals de la setmana passada la decisió de la jutge Lamela davant la sala penal de l'Audiència Nacional per intentar que els deixessin lliures, però a hores d'ara les impugnacions no s'han resolt.

De moment, sembla difícil que aquest objectiu sigui factible. Fa quatre mesos, la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, que depèn del ministeri de l'Interior, va rebutjar una petició similar de Jordi Pujol Ferrusola, que volia ser traslladat al centre de Quatre Camins, a 30 quilòmetres de Barcelona, per poder estar més a prop de la seva família i poder defensar-se millor. La negativa es va basar en el fet que estava essent investigat per un jutjat central de l'Audiència Nacional, amb seu a Madrid.

Malgrat la petició de trasllat, Pina va visitar Sànchez dilluns a la presó i va explicar que el líder de l'ANC es troba bé. També va negar que hagi sol·licitat cap canvi de mòdul perquè un grup de presos li hagués cridat «viva España» i va precisar que de cap manera considera que aquesta expressió sigui un insult.

Roig, per la seva banda, va admetre que la sol·licitud de canvi de presó té poques possibilitats de prosperar. «Intentarem portar els Jordis a Catalunya, però crec que serà complicat perquè voldran que estiguin a disposició judicial» de l'Audiència, va explicar.



L'ANC deixa de cobrar quotes

Per la seva banda, l'ANC ha deixat de cobrar per ara la quota trimestral als seus socis davant el possible bloqueig dels seus comptes. En una comunicació interna, l'entitat sobiranista, que d'acord amb les seves dades té 39.851 membres de ple dret i 44.068 associats, explica que el seu secretariat nacional, reunit el passat 7 d'octubre a Sant Cebrià de Vallalta, va prendre aquesta decisió.

«Tenen l'obsessió que hem rebut subvencions de la Generalitat per fer no se sap què, quan és notori que no les rebem per prohibició expressa dels nostres estatuts», subratlla l'escrit.