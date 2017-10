Junqueras defensa que el Govern espanyol no dóna «cap altra opció» que proclamar la república

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha defensat que el govern espanyol no dona "cap altra opció" als independentistes que proclamar una nova república. En declaracions a 'The Associated Press', Junqueras ha afirmat que ERC treballa per construir una república perquè entén que hi ha un mandat democràtic per establir-la. Segons publica l'agència de notícies nordamericana en el seu compte de Twitter, Junqueras va voler deixar clar que parlava com a líder d'ERC i no en nom del Govern liderat per Carles Puigdemont. L'agència de notícies destaca que les declaracions de Junqueras es produeixen enmig de les "maniobres frenètiques" del govern català per respondre als plans de les autoritats espanyoles d'aplicar el 155 per cessar l'executiu i gestionar Catalunya de manera directa.