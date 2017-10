L'Agència Catalana de l'Aigua proposa congelar el cànon per al 2018

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va proposar mantenir l'any vinent els mateixos gravàmens del 2017 -el cànon de l'aigua- i consolidar les bonificacions posades en marxa aquest any. L'ACA va assenyalar que, en els últims mesos, ha crescut al voltant del 90% el nombre d'abonats que es beneficien del cànon social de l'aigua. La decisió de congelar l'any que ve el cànon de l'aigua es deu a l'estabilitat financera de l'ACA, a la disminució del seu endeutament i a l'aposta per beneficiar l'economia de la ciutadania. El consell d'administració de l'ACA elevarà la seva decisió al Govern de la Generalitat perquè es tingui en compte a l'hora de configurar els pressupostos de l'any vinent.

D'aquesta forma, l'agència proposa mantenir els mateixos gravàmens del 2017 i consolidar les bonificacions posades en marxa aquest any, com els canvis en el cànon social de l'aigua que redueixen en un 50% el gravamen del cànon de l'aigua per a col·lectius desafavorits. L'ACA preveu que l'any vinent hi hagi una reducció de gairebé un 90% de l'endeutament bancari d'aquesta empresa pública, passant de 1.368 milions d'euros a finals de 2010 als 162 milions previstos per a finals de 2018.