L'Ajuntament de Girona rebutja l'aplicació del 155 amb el suport del PSC

L'Ajuntament de Girona va aprovar ahir una moció de rebuig de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució sobre l'autonomia catalana amb el suport del PSC, que va avalar la mesura juntament amb CiU, ERC i la CUP, mentre que el PP i Ciutadans hi van votar en contra. Paral·lelament, el PSC també va votar a favor de la moció de condemna de l'empresonament dels presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, i d'Òmnium, Jordi Cuixart, així com de la moció de rebuig a la violència policial registrada a diversos col·legis electorals de la ciutat durant la votació del referèndum d'independència del passat 1 d'octubre, que també van tenir els vots a favor de CiU, ERC i la CUP i en contra de Cs i PP Paral·lelament, el consistori va aprovar declarar persones non grates tant el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, com el rei Felip VI, en aquest cas amb el vot a favor de CiU, ERC i la CUP, l'abstenció del PSC i el vot en contra de Cs i el PP.

En un llarg ple en el qual hi va haver moments de certa tensió, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va assegurar al Govern central que «no permetrem que facin res del que volen fer», de la mateixa manera que va aclarir a la regidora del PP, Concepció Veray, que després dels fets de l'1 d'octubre –que va assenyalar que «no oblidarà mai»– ha deixat de tenir «por». Paral·lelament, Madrenas va agrair al PSC el seu suport a les mocions de condemna de la violència de l'1-O, de rebuig a l'aplicació de l'article 155 i de condemna de l'empresonament de Sànchez i Cuixart.

Per part seva, la primera tinenta d'alcalde i líder del PSC al consistori, Sílvia Paneque, va voler deixar clar que el que està passant a Catalunya «no és un conflicte entre bons i dolents» i va recordar que «més o menys la meitat dels catalans no són independentistes». A més, Paneque va destacar davant el debat que s'ha obert en els darrers dies sobre la continuïtat de l'actual pacte de govern a la ciutat, que el seu partit es mostrarà sempre «lleial» amb l'equip de govern.

Per altra banda, el ple de l'Ajuntament de Banyoles va aprovar les mocions per defensar l'autogovern de Catalunya i per exigir la llibertat dels líders de l'ANC i Òmnium. El text contra l'aplicació de l'article 155 es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern de CiU i dels cinc regidors de Junts per Banyoles-ERC-AM i els dos de la CUP i l'abstenció d'ICV.