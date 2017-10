L´ajuntament de Girona rebutja l´aplicació del 155 i declara el Rei i Millo persones non grates

El ple de l'Ajuntament de Girona ha declarat el rei Felip VI persona 'non grata' a la ciutat i ha mostrat un rebuig majoritari a l'aplicació de l'article 155. El conflicte polític entre Catalunya i Espanya, agreujat després del referèndum, s'ha fet palès al consistori, on s'han debatut en bloc fins a quatre mocions. Les peticions que recollien eren clares: aturar la intervenció de l'autonomia, demanar l'alliberament dels Jordis, condemnar la "repressió policial" que es va viure l'1-O i declarar el delegat de l'Estat, Enric Millo, persona 'non grata'. Una de les mocions, que han presentat conjuntament ERC i la CUP, estenia també el rebuig de la ciutat al monarca espanyol. A l'hora de votar aquesta, els socialistes s'han abstingut. Però els quatre regidors sí que han donat suport a les tres restants, conjuntament amb CiU, ERC i la CUP. També aquella en què el redactat insta l'Estat a aturar l'aplicació de l'article 155 i dona suport al Parlament perquè faci "efectiu" el mandat de l'1-O.

Tres de les mocions que s'han votat al ple d'aquest octubre són les que impulsaven l'AMI i l'ACM. La quarta –la que incloïa declarar el monarca persona 'non grata'- l'han presentada conjuntament ERC i la CUP.

Precisament, els dos grups ja van intentar al ple del juliol que la ciutat rebutgés el Borbó. Aleshores, la moció no va prosperar, perquè CiU va votar-hi en contra. Aquest cop, però, sobretot després del discurs del rei arran de l'1-O, sí que l'ha recolzada.

Les quatre mocions s'han debatut en bloc, tot i que s'han votat per separat. El regidor de la CUP Lluc Salellas –el primer a intervenir- ha criticat la "repressió descarnada i totalitària" per part de l'Estat i ha criticat la figura del seu delegat a Catalunya, el gironí Enric Millo, de qui ha defensat declarar-lo 'non grat' per "haver enviat centenars de policies a picar la gent que defensava les urnes i la democràcia".

Salellas també ha dit que l'aplicació del 155 suposarà que "Catalunya estigui sotmesa pels poders de l'imperi" i retornar dècades enrere "fins a l'any 1975 o, més encara, fins al 1955". I en aquest punt, el regidor de la CUP ha demanat als socialistes "no avalar-ne, també amb fets, la seva aplicació".

La portaveu d'ERC, Maria Mercè Roca, ha recordat que "qui utilitza la força i la violència ja ha perdut", en referència a la postura de l'Estat. En contraposició, Roca hi ha situat "la dignitat dels catalans", que els fa "lliures" i els allunya "d'un règim que menteix, que manipula i que vol aniquilar Catalunya". La portaveu republicana també ha criticat el paper del rei Felip VI, per haver llançat els catalans "al peu dels cavalls" en comptes de protegir-los.



"No ho oblidarem mai"

El portaveu de CiU, Carles Ribas, ha recordat que Girona "no oblidarà mai" l'1-O. "El que van fer és imperdonable", ha dit. Per això, Ribas ha avalat declarar tant Millo com Felip VI persones 'non grates' per haver permès "un error tan greu com apallissar gent" i perquè el monarca, durant el seu discurs, va "reforçar encara més la idea del famós 'A por ellos'".

El portaveu de CiU també ha criticat que l'Estat tracti "com bestiar" els qui van participar al referèndum, ha dit que l'aplicació del 155 és "un monstre" que suposarà "tornar als temps de la dictadura" i ha criticat els empresonaments de Cuixart i Sánchez. "Els expatrien i els engarjolen lluny de casa", ha dit.



"Al marge de la legalitat"

Les intervencions de les portaveus del PPC i de C's s'han situat a les antípodes de les anteriors. La regidora popular Concepció Veray ha defensat que "la democràcia és el respecte a les lleis" i ha recordat que, tot i que l'1-O "no va agradar ningú", la policia espanyola i la Guàrdia Civil es van limitar a complir "les ordes judicials".

Veray també ha dit que la situació actual que viu Catalunya té "un únic responsable", assenyalant directament el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. "Per tant, si a algú se l'ha de declarar 'non grat' i se li ha de demanar la dimissió, és a ell", ha afirmat.

Per últim, la portaveu del PPC ha dit que l'Estat ha tingut "una paciència grandiosa" abans d'aplicar el 155, ha assegurat que la convivència a la ciutat de Girona "s'ha trencat" i ha criticat l'alcaldessa, Marta Madrenas, "per haver agafat un megàfon i posar-se al davant d'una manifestació contra la policia espanyola" (en referència a la nit en què l'Ajuntament va intentar denunciar l'Estat).

Per la seva banda, la portaveu de C's, Míriam Pujola, ha dit que el passat 1 d'octubre va ser "un dia trist per a la democràcia espanyola". Pujola, a més, ha recordat que la formació taronja "feia temps que advertia que el nacionalisme, que és la xarxa clientelar i corrupta de Catalunya, s'anava apoderant de les institucions".

La portaveu de C's ha recordat que el conflicte entre Catalunya i Espanya és "un afer intern" i ha reclamat que es facin eleccions autonòmiques per desencallar-lo. "Només d'aquesta manera tindrem un Parlament dins la legalitat on dialogar", ha dit.



"Catalana i socialista"

La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, ha començat el seu parlament recordant que se sent "catalana i socialista" i ha criticat que l'Estat acumuli "greuge rere greuge". Paneque ha recordat, però, que aquest no és "un conflicte entre bons i dolents", llançant culpes també damunt el Govern per haver forçat el reglament del Parlament els passats 6 i 7 de setembre (quan es van aprovar les lleis del referèndum i la de transitorietat jurídica).

"El que fan malament els uns no justifica el que fan pitjor els altres", ha dit. I aquí, Paneque ha lamentat que en totes les mocions que s'han portat a ple s'hagi fet servir la mateixa fórmula: barrejar punts que els socialistes "comparteixen plenament" amb d'altres en què "no hi estan d'acord".

Per això, abans de votar-les, Paneque ja ha resumit quin era el sentit del vot dels seus regidors. "Estem en contra del 155 en qualsevol cas, però no som independentistes; detestem que s'hagin empresonat Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, però no creiem que aporti res de positiu dir còmplices de la dictadura a aquells qui no votin a favor de la moció", ha dit. I ha conclòs: "Això és el que ens hem trobat avui, i ens hauria agradat que fos d'una altra manera".



"Ens trobaran dempeus"

Abans de passar a la votació, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha pres la paraula per assegurar que d'ençà de l'1-O ha "perdut la por". Madrenas, dirigint-se directament a Veray, ha dit que "mai" oblidarà la "violència física i jurídica que ha dut a terme el govern del PP" i ja ha assegurat que, quan vulguin aplicar el 155, es trobaran "els catalans dempeus".

Les tres mocions impulsades per l'AMI i l'AMC han rebut els mateixos suports (els de CiU, el PSC, ERC i la CUP) i els mateixos vots en contra (els de C's i el PPC). En el cas de la que demana aturar la suspensió del 155, el redactat també dona suport al Parlament per declarar la Declaració Unilateral d'Independència (DUI). Els socialistes hi han votat a favor; això sí, després que Paneque ja deixés clara quina era la postura del grup (perquè aquest punt, no el comparteixen).

A la moció impulsada per ERC i la CUP, la que ha declarat Felip VI persona 'non grata', ha rebut el suport de CiU. Els socialistes, aquí, s'han abstingut. I el PPC i C's hi han votat en contra.