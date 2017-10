Els Mossos troben armes en molt mal estat abandonades a Tarragona

Els Mossos d'Esquadra van localitzar armes en molt mal estat i munició abandonades en un bosc de Mont-roig del Camp, segons va informar la policia de la Generalitat. Les armes les va trobar un veí que passejava per la zona, propera a la carretera local T-322 -una via interior que uneix el municipi amb el veí de Colldejou-, en un paquet lligat amb cinta adhesiva. Es tracta d'un subfusell, una pistola i munició de 9 i 12 mil·límetres, encara que l'arsenal presenta un aspecte deteriorat i oxidat, sobretot l'arma curta. Els Mossos han remès les armes a la unitat central de balística de la policia científica per descobrir més sobre elles, ja que, pel seu estat, no se sap encara si són autèntiques o simulades. En cas de ser autèntiques, l'informe ajudarà a aclarir si tenen algun tipus de relació amb delictes anteriors i, fins aleshores, totes les hipòtesis es mantenen obertes.