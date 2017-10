El ple d´aquest dijous s´endarrereix a les 5 de la tarda a petició d´Albiol

El ple del Parlament previst per aquest dijous -és específic sobre l'aplicació i els efectes de l'article 155 de la Constitució- arrencarà finalment a les 5 de la tarda. La decisió s'ha pres a petició del president del grup parlamentari del PPC, Xavier García Albiol. El dirigent popular n'ha demanat l'endarreriment per incompatibilitats horàries, ja que és senador i pretén assistir al matí a la sessió a la cambra alta, segons han confirmat diverses fonts parlamentàries. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha fet una ronda de contactes amb els portaveus dels grups parlamentaris per temptejar el nou horari i com que no ha generat oposició ha endarrerit l'horari del ple perquè Albiol hi sigui present des de l'inici, expliquen fonts properes.