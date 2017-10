Puigdemont no anirà al Senat a presentar les al·legacions contra el 155

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha decidit finalment no anar al Senat a defensar les al·legacions contra l'aplicació de les mesures del 155, que suposen la intervenció de l'autogovern de Catalunya. Així ho ha explicat la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a la resta de grups de la cambra.

Així doncs, el president de la Generalitat renuncia a les dues opcions que li havia ofert el Senat, dijous a les 17 h o divendres a les 10 h. Puigdemont només es dirigirà al ple del Parlament, que demà a les 10 h iniciarà una sessió específica per donar resposta al 155. En les últimes hores s'han intensificat els contactes del president de la Generalitat amb membres del Govern, partits i entitats sobiranistes.



'Acord per la República'

Segons algunes fonts, s'ha arribat a un "Acord per la República", sense concretar en què consisteix. Però altres fonts pròximes als contactes neguen que hi hagi un acord per declarar la independència en aquest ple. Sobre la taula de Puigdemont hi ha tres escenaris: declarar la independència, declarar la independència i convocar eleccions o només convocar eleccions.