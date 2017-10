El Senat ofereix a Puigdemont debatre amb el Govern central

Tres dies abans del ple que convalidarà les mesures del Govern central contra la Generalitat en aplicació de l'article 155 de la Constitució, el Senat va oferir ahir in extremis al president català, Carles Puigdemont, la possibilitat de mantenir un «cara a cara» amb el Govern espanyol a la cambra, fins i tot amb el mateix Rajoy.

La constitució de la comissió ad hoc de 27 senadors encarregada de tramitar les mesures del 155 va posar en marxa la mecànica de terminis, i així dona oportunitat a Puigdemont de defensar personalment les seves al·legacions, bé en aquesta comissió, dijous a les 17.00 hores, o l'endemà, ja en el ple. Així ho recull la carta enviada pel president del Senat, Pío García-Escudero, al president de la Generalitat enviada ahir després de la reunió de la Junta de Portaveus del Senat i de la sessió constitutiva de la comissió.

García-Escudero li comunica que disposa fins dijous a les 10.00 hores per presentar els «antecedents, dades i al·legacions que consideri pertinents» i a designar, «si ho estima procedent», la persona «que assumeixi la representació a aquests efectes», d'acord amb l'article 189 del Reglament. També li explica que la Mesa de la comissió «ha manifestat el seu criteri favorable al fet que Sa Excel·lència, si ho considera oportú, pugui intervenir-hi», això sí, en la sessió convocada per al mateix dijous a les 17.00 hores o, si ho creu convenient, en la sessió del ple que divendres a partir de les 10.00 hores abordarà el debat i votació de les mesures proposades per l'Executiu a partir del dictamen que la vigília emeti aquesta comissió.

El portaveu del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, havia demanat flexibilitat en les reunions de la Junta de Portaveus del Senat i en la de la comissió conjunta per permetre fins i tot a Puigdemont que acudís avui mateix a la comissió, sense esperar a dijous, tenint en compte que hi ha ple al Parlament a les 10 del matí. La petició del PDeCAT va tenir el suport dels altres grups, inclòs el PSOE, que va reclamar flexibilitat, però el PP el va rebutjar gràcies a la majoria absoluta.

Per la seva part, abans de rebre el president la notificació amb els horaris proposats pel Senat, el conseller de la Presidència de la Generalitat, Jordi Turull, va assegurar que Puigdemont «no té por» i té la «voluntat» d'acudir al Senat però va posar en dubte que el PP ho vulgui. Després de la reunió del Govern, va relatar que, fins que no se sàpiga «definitivament l'horari que es proposa» perquè Puigdemont comparegui al Senat i «com es pot compatibilitzar amb el ple del Parlament» el president català no podrà confirmar la seva assistència. Turull va assenyalar que «al principi» se'ls va comunicar que la compareixença podria ser el dimecres o «com a molt tard» dijous al migdia, però «això s'ha capgirat». Turull va ironitzar que Puigdemont té moltes virtuts però no la de ser a dos llocs alhora i que anirà al Senat en cas que sigui «materialment possible».

El conseller també va avançar que si Puigdemont acaba anant a la cambra alta ho farà per «intentar fer-los veure la bestiesa política que volen perpetuar amb l'acord del 155». En referència a si Puigdemont estaria disposat a fer un cara a cara amb algun membre del Govern espanyol, Turull va dir que no és una qüestió de format, sinó de fer compatible els horaris.

Mentrestant, i al marge de la posada en marxa del procediment del Senat, la jornada d'ahir va servir per posar sobre la taula una última oferta a Puigdemont, al qual tots els grups volen veure al Senat per intentar frenar d'alguna manera l'aplicació del 155.

Després de la reunió de la Mesa de la Cambra, el seu vicepresident, Pedro Sanz, va anunciar que, si Puigdemont decideix acudir-hi per defensar en persona les seves al·legacions a les mesures de l'Executiu, tindrà oportunitat de debatre amb el Govern, tant si ho fa dijous en comissió o divendres en el ple, on s'espera que el cap de l'Executiu, Mariano Rajoy, sigui l'encarregat de presentar-les.

Però va anar més enllà, perquè també va dir que, si Puigdemont acudeix a la cambra, «tindria un valor més enllà, perquè d'alguna manera el president de la Generalitat se sotmet al sistema, que és participar en el joc parlamentari, cosa que porta aparellada acceptar el resultat final», va assevera.

«Quan un juga, guanya o perd, i aquest és un element fonamental en el sistema democràtic», va afegir Sanz, qui va deixar clar que la presència del president de la Generalitat no es limitaria a una audiència per exposar al·legacions, sinó un debat amb rèpliques incloses amb possibilitat de confrontar amb l'Executiu.

Com estava previst, la comissió del 155 va quedar constituïda, amb el president del Senat també com a president, i es va formar una ponència amb senadors de tots els grups ocupada d'estudiar les al·legacions de la Generalitat i les esmenes que puguin presentar els grups, ja que les mesures poden ser ara modificades pel Senat.

La ponència es reunirà, a porta tancada, dijous al migdia i tindrà fins a les 17.00 hores per emetre el dictamen que a partir d'aquell moment debatrà la comissió, ja amb presència dels mitjans de comunicació, per elevar-lo al ple.

En Junta de Portaveus, Units Podem, ERC, el PDeCAT i el PNB van criticar la tramitació «exprés» decidida dissabte per la Mesa amb el suport de PP i PSOE i es van queixar que s'acordés sense escoltar els portaveus i sense donar possibilitat als senadors autonòmics de prendre la paraula a la comissió. Els recursos presentats amb aquestes queixes per Podem, ERC i PDeCAT, i també per EH-Bildu, van ser desestimades per la Taula, on el PP té la mateixa majoria absoluta que en l'hemicicle.

Per la seva part, el portaveu del PP, José Manuel Barreiro, va assegurar que el calendari de tramitació és «totalment i absolutament garantista» i ajustat al Reglament. Des del PSOE, el portaveu Ander Gil va defensar el calendari i també va animar el president de la Generalitat a anar al Senat per deixar clar que el PSOE votarà el 155 «si no queda més remei» i el president no ho evita convocant eleccions.