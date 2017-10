Benet Salellas (CUP) avisa que l´article 155 és "una arma de destrucció massiva"

El diputat de la CUP Benet Salellas ha advertit avui que l'article 155 de la Constitució, tal com es vol aplicar, és "una arma de destrucció massiva" contra "el sistema institucional català", mentre que el també diputat 'cupaire' Albert Botran ha demanat "no mercadejar" amb l'1-O.

En el debat monogràfic del Parlament sobre els efectes de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, la CUP ha volgut deixar clar que "amb el 155 o sense ell" aquesta formació defensarà "la proclamació de la república catalana".

Salellas ha avisat que amb el 155 "d'entrada es vulnera el principi bàsic de no sentenciar ningú sense haver estat escoltat, perquè als diputats catalans se'ns privarà de molts drets i ningú ens ha escoltat".

"Però malgrat això -ha puntualitzat- defensarem la sobirania de Catalunya i estem disposats a defensar amb carn i ungles els resultats del referèndum de l'1 d'octubre, en el qual per cert, hi va haver més votants que els que va comptar l'actual Estatut".

Salellas ha expressat la seva sospita que si els partits que impulsen el 155 "usurpen" la funció de convocar eleccions catalanes des de Madrid "ha de ser per il·legalitzar abans als partits independentistes i així poder governar Catalunya sense una majoria democràtica real", ha dit.

"Enhorabona al PSC i a Ciutadans perquè, amb el 155, governarà Catalunya un partit, el PP, que només té el 8 per cent dels vots dels catalans", ha afirmat.

Albert Botran, també diputat de la CUP, ha avisat l'esquerra espanyola que "voler canviar la bèstia és inútil, l'Estat espanyol no atendrà raons per molt diàleg que s'ofereixi des de l'independentisme".

Botran ha retret que el president del PPC, Xavier García Albiol, "hagi volgut parlar en nom dels immigrants andalusos que viuen a Catalunya, perquè entre ells n'hi ha favorables a la independència o no" i, potser, "en parlar d'aquests immigrants però no dels immigrants marroquins o romanesos passa que desitja 'netejar-los', com volia fer a Badalona (Barcelonès)".

Segons aquest mateix diputat de la CUP, podria passar que la nova república catalana s'acabi convertint "en un refugi" de drets i llibertats vulnerades a Espanya pel PP.

"La regressió de drets ha vingut per quedar-se llevat que fem alguna cosa per impedir-ho", ha recalcat Botran abans de demanar a JxSí que "ningú mercadegi amb l'1 octubre, perquè els despatxos són foscos" i "només si aquest Parlament assumeix el mandat de l'1-O podrem mirar a la cara la gent".

"Elegeixi bé els companys de viatge, president Puigdemont, -ha demanat- entre els que s'ofereixen a acompanyar-lo al Senat d'Espanya o els que l'acompanyarem si hi ha fermesa" en la defensa del mandat rebut dels catalans. EFE

