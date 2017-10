La càrnia gironina Faccsa se´n va a Madrid

L'empresa càrnia Faccsa-Prolongo, que té el seu únic centre de producció a Cártama (Màlaga), ha traslladat la seva seu social i fiscal de Girona a Madrid per preservar la «seguretat de les operacions» a causa a la situació a Catalunya. Segons va informar a Efe el responsable adjunt a la direcció de l'empresa, Francisco Requena, la signatura tenia la seva raó social a Girona «des de molt abans de la Guerra Civil», fonamentalment per motius «històrics i familiars» dels seus propietaris, però sense efectes econòmics rellevants allà.

La decisió de traslladar la seu social i fiscal a Madrid va ser adoptada fa dues setmanes pel consell d'administració de l'empresa, tot i que no ha transcendit fins ara. Requena va explicar que la qüestió de fons per la qual es decideix el trasllat és que «els propietaris de l'empresa sempre han estat espanyols i catalans, el que mai ha estat un inconvenient» i que, donades les circumstàncies actuals han de garantir les seves operacions i que no es veu afectada l'exportació.

Faccsa compta amb autoritzacions aconseguides a través del Ministeri d'Agricultura que li permeten exportar a mercats asiàtics com la Xina o el Japó, entre altres països. «En un hipotètic cas que es declari la independència (de Catalunya) ens podríem veure tancats perquè si les nostres autoritzacions són sobre acords marcs a Espanya a la Xina o el Japó ens podrien dir que no tenim permís per vendre», va argumentar. L'empresa càrnia té el seu únic centre de producció a Cártama-Estació (Màlaga), on té previst seguir i dur a terme «totes les inversions plantejades», va incidir.

En l'actualitat, produeix 110.000 tones de carn fresca, envasada o congelada l'any, de les quals exporta gairebé la meitat -a la UE i una àmplia llista de països entre els quals figuren la Xina, Japó, Vietnam, Taiwan o Singapur-, i compte en el complex industrial amb vuit-cents empleats. L'italiana Prolongo va ser adquirida per la família Soler de Girona a principis del segle XX. Tot i que la seu es va mantenir a la província per motius «familiars», la producció feia temps que es feia a Andalusia.