Cau un grup dedicat a robar la càrrega de camions aparcats a àrees de servei

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal que es dedicava a robar la càrrega dels camions aparcats a àrees de servei i de descans de les autopistes i en algun cas, fins i tot, havien comès algun robatori amb violència contra transportistes. Hi ha un total de nou detinguts, dos dels quals ja han ingressat a la presó, i el jutge ha dictat una ordre d'allunyament de mil metres respecte les àrees de servei afectades a la C-25 contra la resta dels detinguts. El valor dels objectes robats per aquest grup ascendeix a uns 150.000 euros. La investigació encara està oberta i es preveuen noves detencions en breu.

L'objectiu dels delinqüents era actuar contra empreses que es dediquen a transportar mercaderies d'alt valor econòmic per tot Europa. L'inici de la investigació que ha permès desarticular aquest grup criminal es va produir per un robatori que es va portar a terme a l'àrea de servei de Sant Pere Sallavinera a la C-25 el 14 de febrer.

Aquest grup estava format per dos líders principals que regentaven una flota de vehicles de propietat amb els quals es movien per les autopistes i vies ràpides de Catalunya. La seva manera de treballar era molt acurada i sistemàtica, ja que els líders pujaven de nit amb el vehicle carregat d'altres membres del grup i els deixaven a l'àrea de servei seleccionada per tal de realitzar una inspecció acurada a les càrregues dels camions estacionats per passar la nit allà. Aquest grup era molt selectiu i només robava productes molt exclusius o valuosos.