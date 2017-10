Condemnen el «violador del cúter» a 56 anys i quatre mesos de presó

L'Audiència de Barcelona va condemnar a 56 anys i quatre mesos de presó Diego Nicolás Rodríguez, conegut com «el violador del cúter», per agredir sexualment entre juliol de 2013 i setembre de 2014 quatre joves, dues d'elles menors, a les quals va atacar quan es disposaven a entrar a casa seva. En la seva sentència, la secció desena de l'Audiència de Barcelona condemna el violador, que utilitzava un cúter per atemorir les seves víctimes, per quatre delictes d'agressió i sexual i dos més de robatori amb violència i intimidació, en haver-se apropiat del telèfon mòbil i la cartera de dues de les dones.

La sala obliga també el condemnat a pagar 70.000 euros en indemnitzacions pels danys morals causats a les víctimes i li imposa ordres d'allunyament i de prohibició de comunicació respecte les dones a les quals va agredir que sumen 89 anys en total.

La sentència imposa al violador les màximes penes, tot i que no té antecedents penals, perquè la sala ha tingut en compte «l'especial gravetat dels fets comesos», l'afectació a una «pluralitat de víctimes», dues d'elles de 14 anys, «l'ús d'expressions amenaçants i l'ús d'instruments perillosos per a la integritat d'aquestes».

El tribunal va fixar elevades indemnitzacions per a les víctimes perquè reconeix danys morals, sense necessitat que s'hagin concretat en alteracions patològiques o psicològiques, ja que segons el seu parer aquests «poden sorgir de la simple significació espiritual vital, sense més paràmetre per a l'avaluació del seu abast que la gravetat de l'acció» patida.

Segons creu provat l'Audiència, que dona total credibilitat al relat de les víctimes, el processat va atacar el 25 de juliol una de les joves, de 21 anys, i amenaçant-la amb un objecte punxant la va obligar a mantenir relacions sexuals, després de la qual cosa va abandonar el lloc advertint-la que la mataria si es girava per mirar-lo.

El 3 de setembre de 2013, el violador va atacar una menor de 14 anys que es disposava a entrar a la porteria del seu edifici i, mentre l'amenaçava amb una navalla, la va agredir sexualment, cosa que va provocar en la noia un trastorn d'estrès posttraumàtic que ha arribat a influir en el desenvolupament de la seva maduresa.

La tercera agressió sexual la va cometre l'1 de gener de 2014, quan va assaltar una jove que estava obrint la porta del jardí de casa i, després de violar-la, li va robar la cartera i el telèfon mòbil. El 15 de setembre de 2015, el processat va agredir sexualment una menor de 14 anys.