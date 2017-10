DIRECTE | Puigdemont anul·la la compareixença on tenia previst anunciar la convocatòria d'eleccions

La cimera al Palau de la Generalitat per abordar la resposta al 155 va acabar a les dues de la matinada i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, l'ha repres a les 10.00 amb els diferents actors independentistes. Inicialment havia de fer una declaració pública a les 13.30 h, que ha retardat una hora i finalment ha anul·lat.



Tweets by DiarideGirona





15.01 - Uns 1.500 estudiants gironins demanen la dimissió de Puigdemont

14.38 - El PSOE celebra la convocatòria d´eleccions i diu que el 155 no procedeix "ni política ni jurídicament"

14.11 - Albert Batalla i Jordi Cuminal renuncien a l'acta de diputat i es donen de baixa del PDeCAT

Respecto la decisió, però no la comparteixo gens. Avui mateix renuncio com a diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat. pic.twitter.com/Zmq06fHmUI — Albert Batalla (@albertbatalla) 26 de octubre de 2017





12.29 - Puigdemont compareixerà aquest migdia al Palau de la Generalitat per convocar eleccions

12.05 - Puigdemont torna a tenir sobre la taula la possibilitat de convocar eleccions

11.53 - Ofereixen casa a Carles Puigdemont i al Govern en cas d'exili al sud de França

11.33 - Cinc furgonetes de la Policia Nacional tallen el pas als Mossos a Barcelona

11.07 - Els Mossos tanquen els accessos al Parc de la Ciutadella

10.29 - La Generalitat presenta al·legacions contra el tràmit del 155 al Senat

09.55 - Puigdemont reuneix el Govern a Palau a les 10 i convoca els diputats de JxSí mitja hora després

09.30 - Els estudiants aturen les classes contra l'aplicació de l'article 155

Prop de 1.500 estudiants gironins, entre universitaris i de secundària, han demanat la dimissió del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a qui han titllat de "traïdor" en una manifestació que ha recorregut els principals carrers de Girona. La marxa estava convocada inicialment per denunciar l'aplicació de l'article 155, i demanar la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, però la voluntat de convocar eleccions per part de Puigdemont ha fet canviar el signe de la manifestació. Durant el recorregut, els alumnes han tapiat l'entrada de la subdelegació del govern espanyol, i han desplegat una pancarta on es llegia: 'Ministeri tancat, propera obertura: Biblioteca Lluís Companys'. La portaveu d'Universitats per la República a Girona, Mariona Vilaroya, reconeix que estan "molt decebuts" i que "no entenen" perquè el president de la Generalitat ha optat per convocar eleccions.La portaveu parlamentària del PSOE, Margarita Robles, ha assegurat aquest dijous des dels passadissos del Congrés que "si es confirma" la convocatòria d´eleccions per part del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, és "una magnífica notícia" i un "triomf de la democràcia i del pluralisme polític", que "permet que els ciutadans de Catalunya parlin". Segons Robles, el PSOE considera "com sempre" que "si hi ha una convocatòria d´eleccions com hi serà no es compleixen els pressupòsits polítics ni jurídics per a l´aplicació de l´article 155 i per tant esperem que es tingui en compte aquesta convocatòria d´eleccions i no es procedeixi a la posada en marxa de l´article 155". Ha recordat que el 155 encara "està en tràmit" al Senat i "no és un article aprovat", i per tant "amb aquesta convocatòria d´eleccions no procediria aplicar el 155", tot i que no ha aclarit si el Senat l´ha d´aprovar o no abans de la seva aplicació per part del govern espanyol.Els diputats de Junts pel Sí Albert Batalla i Jordi Cuminal han anunciat aquest dijous al migdia que renuncien a l'escó i que es donen de baixa del Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT) després que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, hagi optat per la convocatòria d'eleccions, hores abans de la celebració del ple al Parlament en què es podria haver proclamat la independència. Ambdós ho han donat a conèixer a través de Twitter, en què en el cas de l'alcalde de La Seu d'Urgell, Albert Batalla, afirma que respecta la decisió però que no la comparteix "gens". "Respecto la decisió, però no la comparteixo gens. Avui mateix renuncio com a diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat", ha escrit.El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, compareixerà a les 13.30 h al Palau de la Generalitat sense admetre preguntes per convocar eleccions al Parlament. Finalment, l'opció de les eleccions s'ha imposat en la reunió que Puigdemont ha convocat aquest matí al Palau de la Generalitat amb els consellers i diputats de JxSí. Davant la imminent de convocatòria d'eleccions, ERC i el PDeCAT han convocat de manera extraordinària per aquest migdia les seves respectives executives. Segons han confirmat algunes fonts, el lehendakari basc Iñigo Urkullu ha mediat en el conflicte polític entre els governs català i espanyol.El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, torna a tenir sobre la taula la possibilitat de convocar eleccions i sembla que aquesta és l'opció que ara pren més força. Puigdemont així ho ha traslladat en una reunió al Palau de la Generalitat amb els consellers i els diputats de JxSí, que segueix a la reunió maratoniana que va acabar ahir a les 2 h de la matinada. Així doncs, les posicions van variant a mesura que s'acosta l'aplicació de l'amenaça del 155, que suposaria la intervenció total de l'autogovern de Catalunya. Davant d'aquesta situació, ERC ha convocat de manera extraordinària la seva executiva per a aquest migdia. I el PDeCAT també reuneix la seva executiva a les 13.30 hores.Diverses entitats i partits del sud de França s'han organitzat per oferir casa al president de la Generalitat , Carles Puigdemont, a la seva família i a la resta de l'executiu en cas que s'hagin d'exiliar per una intervenció "militar" de l'Estat espanyol. La iniciativa va sorgir en el marc d'una reunió aquest estiu amb el president on el partit polític Unitat Catalana i membres del Comitè per l'Autodeterminació de la Catalunya Nord van oferir-li allotjament en cas d'emergència.Un comboi de cinc furgonetes de la Policia Nacional han interceptat una patrulla dels Mossos d'Esquadra a la ronda litoral de Barcelona, segons ha informat Rac1. D'acord amb la informació avançada per la cadena, en el moment dels fets els agents de la policia catalana es dirigien a la planta incineradora del Besós per destruir diversos documents per ordre judicial. Uns papers, afegeix l'emissora, que no estarien relacionats amb el procés sobiranista a Catalunya.Els Mossos d'Esquadra han tancat els accessos al Parc de la Ciutadella, coincidint amb el Ple del Parlament que està previst que comenci aquest dijous a les 17 h. El parc està tancat tant per a vehicles com per a vianants i durant el dia només hi podran accedir persones acreditades. La policia catalana ja va tancar el Parc de la Ciutadella pel Ple del passat 10 d'octubre.La Generalitat de Catalunya ha presentat al·legacions contra la tramitació de les mesures de l´article 155 al Senat , segons han informat fonts de la cambra alta quan passaven pocs minuts de les 10 del matí, hora en què ha expirat el termini fixat per la Mesa del Senat. Segons aquestes fonts, el Govern ha fet arribar les al·legacions per burofax dins del període establert, és a dir, poc abans de les 10, tot i que no aclareixen encara si inclouen algun tipus de referència a l´absència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que segons va avançar aquest dimecres el Govern no assistirà a les sessions d´aquest dijous i divendres El president del Senat, Pío García Escudero, havia adreçat a Puigdemont una carta on l´emplaçava a intervenir a la comissió conjunta que comença a les 5 de la tarda d´aquest dijous i també al ple on s´aprovaran les mesures, convocat per aquest divendres a les 10 del matí.El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, reprèn aquest dijous a les 10:00 les trobades i consultes que es van suspendre a les 2:00 de la matinada amb els diferents actors independentistes. A diferència del que va passar dimecres, el president reunirà primer el Consell Executiu per una banda, trobant-se així amb tots els consellers del Govern per explicar-los les seves intencions de cara al debat de la tarda i ultimar el debat sobre la decisió que es prendrà. Segons ha pogut saber l'ACN, però, després es reunirà també amb tots els diputats del grup parlamentari de JxSí, amb els dirigents del PDeCAT i ERC inclosos, per rematar la seva ronda de consultes i comunicar-los com orientarà el debat al Parlament. Els diputats estan citats al Palau de la Generalitat mitja hora després que el Govern, a les 10:30 hores del matí.Els universitaris tornen a sortir el carrer aquest dijous per protestar contra l'aplicació de l'article 155 i la intervenció de la Generalitat. La plataforma Universitats per la República convoca aquest dijous una nova mobilització estudiantil que culminarà amb manifestacions a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Amb el lema 'Ara, República' els estudiants volen fer complir el mandat del referèndum de l'1-O, protestar per l'empresonament dels presidents d'Òmnium Cultural i de l'ANC.