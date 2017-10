DIRECTE | Puigdemont reuneix el Govern a Palau a les 10 i convoca els diputats de JxSí mitja hora després

La cimera al Palau de la Generalitat per abordar la resposta al 155 va acabar a les dues de la matinada i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, l'ha repres a les 10.00 amb els diferents actors independentistes. Després que en les darreres hores s'especulés molt amb unes possibles eleccions, sembla que la declaració d'independència pren força en detriment d'uns comicis.

09.55 - Puigdemont reuneix el Govern a Palau a les 10 i convoca els diputats de JxSí mitja hora després

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, reprèn aquest dijous a les 10:00 les trobades i consultes que es van suspendre a les 2:00 de la matinada amb els diferents actors independentistes. A diferència del que va passar dimecres, el president reunirà primer el Consell Executiu per una banda, trobant-se així amb tots els consellers del Govern per explicar-los les seves intencions de cara al debat de la tarda i ultimar el debat sobre la decisió que es prendrà. Segons ha pogut saber l'ACN, però, després es reunirà també amb tots els diputats del grup parlamentari de JxSí, amb els dirigents del PDeCAT i ERC inclosos, per rematar la seva ronda de consultes i comunicar-los com orientarà el debat al Parlament. Els diputats estan citats al Palau de la Generalitat mitja hora després que el Govern, a les 10:30 hores del matí.

09.30 - Els estudiants aturen les classes contra l'aplicació de l'article 155

Els universitaris tornen a sortir el carrer aquest dijous per protestar contra l'aplicació de l'article 155 i la intervenció de la Generalitat. La plataforma Universitats per la República convoca aquest dijous una nova mobilització estudiantil que culminarà amb manifestacions a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Amb el lema 'Ara, República' els estudiants volen fer complir el mandat del referèndum de l'1-O, protestar per l'empresonament dels presidents d'Òmnium Cultural i de l'ANC.