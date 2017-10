DIRECTE | Plens del Parlament de Catalunya i del Senat sobre l'aplicació del 155

Jornada intensa i rocambolesca al Palau de la Generalitat. La reunió de dimecres va acabar a les dues de la matinada i s'ha d reprès avui a les 10 del matí. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, havia previst una compareixença pública al migdia per anunciar la convocatòria d'eleccions. Una acció que buscava frenar l'aplicació del 155 de la Constitució i que no compartien ERC (va amenaçar en sortir del goven), la CUP ni per molts membres del PDeCat. A la tarda, Puigdemont ha descartat les eleccions i ha deixat en mans del Parlament la reacció a l'aplicació del 155 i la possible votació de la declaració de la independència.













20.00 - Rabell a Puigdemont: "Ningú té el dret d'apostar el bé comú de l'autogovern en una juguesca particular o partidista"

19.40 - Concentració a Girona per reclamar que el Parlament proclami la República

Concentració a Girona | Foto: ACN

19.30 - Iceta s'ofereix a acompanyar Puigdemont al Senat demà per oferir diàleg o l'insta a convocar eleccions

19.20 - Arrimadas retreu a Puigdemont que no faci cas del "clam" per unes eleccions

Inés Arrimadas al Parlament | Foto: EFE

19.00 - El "Washington Post" critica la "inflexibilitat" de Rajoy i Puigdemont

18.55 - Puigdemont no preveu intervenir avui en el debat sobre el 155 al Parlament

18.52 - El PNB demana al Govern que busqui acord que accepti que Catalunya és un poble

18.42 - Gabriel avisa que s'acosta un "tsunami de destitucions" i avisa que el 155 arrela en la "set de venjança de tot un país"

Anna Gabriel al Parlament | Foto: ACN

18.38 - Podem critica la manca de garanties de la tramitació del 155 al Senat

18.35 - El PSOE demana buscar una "última sortida" abans de "caure pel precipici"

18.30 - El ple del Parlament homenatja Cuixart i Sànchez amb dues cadires buides a la tribuna de l'hemicicle i dos crespons grocs

17.45 - Junts pel Sí es conjura perquè el Parlament voti la independència aquest divendres

17.20 - Santamaría justifica el 155 per dur l'independentisme "al punt de retorn"

17.10 - Puigdemont descarta les eleccions i el Parlament podria votar demà la independència

16.57 - Mascarell no podrà defensar les al·legacions de la Generalitat al Senat

16.55 - Els portaveus d'ANC i Òmnium al Gironès criden a mantenir "la unitat popular als carrers"

16.50 - Puigdemont a punt de comparèixer: Descartaria les eleccions

16.10 - Desenes de persones es concentren davant la seu del PDeCAT i acusen Puigdemont de "traïdor"

Gritos de "Puigdemont traidor" por estudiantes delante de la Generalitat. "Con Convergencia no habrá independencia", dicen. pic.twitter.com/jVVQxJUJrH — Guillem Andrés (@Guillem_Andres) 26 d´octubre de 2017

15.55 - Puigdemont compareixerà al llarg de la tarda al Palau de la Generalitat

15.50 - Puigdemont convoca Junqueras al Palau de la Generalitat

15.40 - ERC sortirà del govern català si Puigdemont convoca eleccions

15.26 - El Suprem rebutja frenar cautelarment l'aplicació del 155 com demanava la Generalitat

15.10 - El Suprem manté per ara el control econòmic de Catalunya per Hisenda

15.01 - Uns 1.500 estudiants gironins demanen la dimissió de Puigdemont

14.38 - El PSOE celebra la convocatòria d´eleccions i diu que el 155 no procedeix "ni política ni jurídicament"

14.11 - Albert Batalla i Jordi Cuminal renuncien a l'acta de diputat i es donen de baixa del PDeCAT

Respecto la decisió, però no la comparteixo gens. Avui mateix renuncio com a diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat. pic.twitter.com/Zmq06fHmUI — Albert Batalla (@albertbatalla) 26 de octubre de 2017



12.29 - Puigdemont compareixerà aquest migdia al Palau de la Generalitat per convocar eleccions

12.05 - Puigdemont torna a tenir sobre la taula la possibilitat de convocar eleccions

11.53 - Ofereixen casa a Carles Puigdemont i al Govern en cas d'exili al sud de França

11.33 - Cinc furgonetes de la Policia Nacional tallen el pas als Mossos a Barcelona

11.07 - Els Mossos tanquen els accessos al Parc de la Ciutadella

10.29 - La Generalitat presenta al·legacions contra el tràmit del 155 al Senat

09.55 - Puigdemont reuneix el Govern a Palau a les 10 i convoca els diputats de JxSí mitja hora després

09.30 - Els estudiants aturen les classes contra l'aplicació de l'article 155

El president del grup parlamentari de CSQP, Lluís Rabell, ha advertit el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "ningú té dret d'apostar el bé comú de l'autogovern en una juguesca particular o partidista". "Les institucions no pertanyen a cap partit, no es pot jugar amb això", ha assegurat el cap de llista de l'esquerra independentista al ple específic que se celebra aquest dijous a la tarda al Parlament per donar resposta a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Rabell, que ha advertit Puigdemont que "qui no sap defensar els drets adquirits no podrà assolir-ne de nous", ha reclamat també que es deixi de banda l'èpica i s'aposti per majories àmplies, la cohesió social i els escenaris de diàleg per replicar el govern espanyol.Unes 300 persones s'han concentrat davant la Delegació del Govern de Girona per reclamar al Parlament que proclami la República i fer una crida a la ciutadania perquè defensi les institucions catalanes. La convocatòria l'han feta conjuntament, i a darrera hora, la plataforma Girona Vota i el Comitè en Defensa del Referèndum (CDR) Girona-Salt. Durant la concentració, s'ha llegit un manifest que subratlla que ara "és imprescindible" que Govern i Cambra "apliquin sense més dilació els resultats de l'1 d'octubre" i s'iniciï el procés constituent. "Els propers dies, setmanes i mesos haurem de mantenir-nos ferms al carrer, segur; només la mobilització garantirà que es faci efectiva la voluntat popular i que el procés cap a la plena sobirania sigui una realitat", recull l'escrit. Més informació... El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, s'ha ofert a acompanyar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al ple del Senat aquest divendres per oferir "sincerament" diàleg polític. En la seva intervenció al ple del Parlament, el socialista ha dit al president que encara és a temps de "rectificar" i anar a la cambra estatal i li ha expressat el seu suport si ho fa, tot i saber que possiblement no li agradarà el seu discurs. Iceta ha dit que aquesta és una de les vies que té el president per aturar l'aplicació del 155, en considerar que no s'hauria d'aplicar si s'obre aquest diàleg. Ha afegit que la segona és la convocatòria d'eleccions autonòmiques, com l'hi ha insistit que faci, ja que aquesta convocatòria suposaria que estaria "deixant clar per passiva que considera suspeses les previsions de la llei de transitorietat". En l'inici de la seva intervenció, el socialista ha reconegut al president la "valentia de dubtar" i l'ha instat a reflexionar abans de prendre cap decisió.La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha retret al president català, Carles Puigdemont, que no faci cas del "clam" de la societat catalana a favor de la convocatòria d'unes eleccions "amb urnes de veritat i amb garanties" per "tornar a la legalitat". La líder de l'oposició a Catalunya ha carregat contra el president en seu parlamentària per haver "fracturat" la societat catalana i l'ha acusat de "defraudar, mentir i enganyar les dues meitats" amb el conat de convocar eleccions que ha protagonitzat avui i que finalment no s'ha materialitzat.El diari nord-americà "The Washington Post" critica en el seu editorial d'avui la que considera "inflexibilitat" dels presidents del Govern espanyol, Mariano Rajoy, i de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la crisi catalana. "Espanya enfronta la seva pitjor crisi política des de la tornada de la democràcia fa 40 anys gràcies a la inflexibilitat de dos líders clau", afirma el diari en el seu editorial titulat "La crisi catalana es deu completament a dos líders inflexibles". Puigdemont, indica el Post, "va insistir a seguir endavant amb un referèndum d'independència contra la decisió del Tribunal Constitucional espanyol i el sentiment de la majoria dels seus constituents". "Ara es nega a renunciar a la declaració d'independència", afegeix. En resposta, assenyala el diari, Rajoy ha optat per "un remei dràstic: que les autoritats federals es quedin a càrrec de la regió, cosa que podria provocar una massiva desobediència civil o fins i tot violència".El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no té previst intervenir en el debat monogràfic d'avui al Parlament per debatre la resposta a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, segons han informat fonts del Govern.Inicialment es preveia que el ple específic del Parlament arrenqués aquesta tarda amb la intervenció dels representants de Junts pel Sí (JxSí) i la CUP per justificar la convocatòria d'aquest debat, seguida d'un torn de paraula de Puigdemont, però els esdeveniments de les últimes hores han conduït a un nou guió.El senador del PNB Jokin Bildarratz ha reclamat a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que "tota l'acció del seu govern vagi dirigida, no a aplicar el 155, sinó a la recerca d'un acord" que eviti l'esmentada aplicació, la qual cosa, segons el seu parer, no es produirà si el Govern no accepta que Catalunya és "un poble". Els hi agradi o no, Catalunya no és únicament una comunitat autònoma i Euskadi tampoc, perquè són un poble, i no acceptar aquesta realitat és desconèixer per on pot anar una solució, perquè no coneixen on està el problema", ha argumentat. Bildarratz, en la seva intervenció aquesta tarda a la comissió del Senat que tramita el 155 ha sostingut que, "mentre hi ha vida, hi ha esperança" i encara es pot desbloquejar el problema amb Catalunya si el Govern posa "tots els seus esforços" en una via d'acord amb el president Puigdemont.La portaveu parlamentària de la CUP, Anna Gabriel, ha augurat que amb l'aplicació de l'article 155 s'acosta un "tsunami" de destitucions. "I que sap què més", ha assegurat en intervenir a l'inici del ple específic al Parlament per a respondre a l'aplicació d'aquest article de la Constitució i les mesures concretes que en preveu el govern espanyol per a Catalunya. Gabriel ha advertit que aquest article arrela en la "set de venjança contra tot un país" i creu que facilita una recentralització.El portaveu de Podem a la comissió conjunta del 155, Óscar Guardingo, ha pres la paraula a la per recriminar al govern espanyol i a la majoria del PP les irregularitats a la tramitació del 155 al Senat, on segons ha apuntat no s´ha permès que els diputats de designació territorial prenguin la paraula i s´han infringit els procediments que marca el reglament. Guardingo s´ha dirigit als ministres com a "futurs consellers de la Generalitat de Catalunya" i ha criticat que els grups de l´oposició no hagin pogut fer vots particulars, presentar esmenes a la totalitat, ni conèixer el text de la ponència abans de votar.El PSOE ha defensat avui buscar "una última sortida abans de caure en el precipici" a Catalunya i ha advocat per deixar oberta aquesta sortida al govern de la Generalitat. Així ho ha apuntat el portaveu socialista al Senat, Ander Gil, qui ha insistit, per això, a defensar les propostes de millora que ha presentat el seu grup al text aprovat pel Govern espanyol dissabte passat per aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya. En aquest sentit ha defensat la "reversibilitat" per la que aposta el PSOE: "Tot és susceptible encara de tornar al seu curs". Hi ha d'haver, ha insistit, "un fil d'esperança". Malgrat la declaració institucional del president Carles Puigdemont en la que ha descartat convocar eleccions, Ander Gil li ha recordat que encara pot fer marxa enrere i convocar eleccions. "Una cosa sol és inevitable quan ja ha ocorregut", li ha reiterat.El ple del Parlament homenatja els presidents de l'ACN i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, amb dues cadires buides a la tribuna de l'hemicicle amb dos crespons grocs. A l'inici del ple, el president de JxSí, Lluís Corominas, s'ha declarat "molt orgullós" de parlar en nom del seu grup parlamentari i ha recordat "les dues persones que haurien d'estar en llibertat" en referència a Sànchez i Cuixart. Unes paraules que ha aixecat els aplaudiments de bona part dels diputats que s'han posat dempeus.Els diputats del grup parlamentari de Junts pel Sí (JxSí) s'han conjurant en una reunió perquè el Parlament declari la independència durant la sessió plenària d'aquest divendres. Així ho han confirmats fonts de JxSí a l'ACN, després de la trobada que ha començat a les 17:30 hores d'aquest dijous en una de les sales del Parlament, i que ha durat menys de cinc minuts.La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría ha iniciat la seva comparaixença davant el Senat justificant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Ha lamentat que l'independentisme ha portat la situació política a "un punt de no retorn" i espera que amb el 155 s'obri "una nova etapa" en la qual es "respecti la convivència i la concòrdia".El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha descartat la convocatòria d´eleccions anticipades. Així ho ha explicat en la seva declaració institucional després d´assegurar que "no hi ha garanties" que aquests eventuals comicis es poguessin "celebrar amb normalitat". Segons el president, ha explorat aquesta possibilitat per "evitar l´impacte de les mesures derivades de l´aplicació de l´article 155 de la Constitució". Però en veure la "resposta irresponsable" del govern espanyol del PP, ha descartat aquesta via. És per això que Puigdemont ha deixat en mans del Parlament decidir quin ha de ser el proper pas a seguir.El delegat de la Generalitat a Madrid, Ferran Mascarell, no podrà defensar avui al Senat les al·legacions de la Generalitat catalana, tal com havia demanat el president Carles Puigdemont, segons ha acordat aquesta tarda la mesa i portaveus de la comissió que tramita l'aplicació del 155. Fonts parlamentàries han explicat a Efe que la majoria del PP entén que Puigdemont hauria d'haver defensat les al·legacions personalment a la comissió creada "ad hoc" o que hauria d'haver designat algun membre del seu Govern per fer-ho en el seu lloc.La possibilitat d'un canvi d'escenari polític a Catalunya ha agafat per sorpresa als responsables de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium al Gironès, que portaven la pancarta d'Universitats per la República a la manifestació d'aquest dijous. Àdam Bertran (ANC) i Sergi Font (Òmnium) s'han dirigit als manifestants amb missatges contundents. Bertran ha recordat que el procés no el va engegar "ni Puigdemont, ni el Govern ni el Parlament" sinó que ho va fer la gent. Per aquesta raó, Font ha assegurat que encara que hi hagi un Govern que "per algun motiu no faci cas a aquestes ganes, força o energia dels carrers", n'hi haurà un altre "a punt". Tots dos han fet una crida a mantenir "la unitat popular al carrers" i a mantenir-se "junts" davant del que pugui passar.El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, està a punt de comparèixer al Palau de la Generalitat. Diverses fonts apunten que Puigdemont ha canviat d'opinió. Si al matí tenia previst convocar eleccions, ara ho hauria descartat. Tot apuntat, que demà al migdia, el ple del Parlament votaria la declaració d'independència.Desenes de persones s'han concentrat davant la seu del Partit Demòcrata (PDeCAT) des d'aquest dijous al migdia, després de conèixer-se la intenció del president del Govern, Carles Puigdemont, de convocar eleccions. Tot i que des de les 12 hores ja s'hi han apropat unes 20 persones, a les 15:00 s'hi han afegit una cinquantena d'estudiants, que han acusat el cap de l'executiu de "traïdor". També han cridat "PDeCAT la paciència s'ha acabat". Abans, grups d'estudiants concentrats davant la Generalitat també havien acusat Puigdemont de traïdor. Amplia la informació.... http://bit.ly/2i7A8BBPuigdemont té previst comparèixer al llarg de la tarda des del Palau de la Generalitat després que aquest migdia hagi suspès la declaració institucional inicialment prevista per les 13.30 h. Es produeixen els últims contactes i moviments abans d'arribar a les 18 h, l'hora que previst que comenci el ple al Parlament.El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocat al Palau de la Generalitat el vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras. El líder d'ERC ha participat aquest migdia a l'executiva extraordinària del seu partit en què s'ha decidit marxar del Govern en cas que Puigdemont no reconsideri la seva decisió de convocar eleccions per evitar l'aplicació del 155Fonts d'ERC han assegurat que els consellers republicans abandonaran el govern català si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoca eleccions. Aaseguren que "no comparteixen" la decisió i que ERC no ha avalat la decisió de convocar eleccions al Parlament ni en reunions a Govern ni dins del grup parlamentari de JxSÍ. Les mateixes fonts apunten també que, en totes les reunions on s'han posat sobre la taula els comicis, els republicans han negat que fos l'escenari que els demanava la gent. Les mateixes fonts aplaudeixen el camí fins l'1-O i lamenten que no s'hagi implementat el resultat. "Ens hauria agradat seguir junts" per implementar-ho, reblen les mateixes fonts.El Tribunal Suprem ha rebutjat detenir cautelarment l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, tal com li demanava la Generalitat en un recurs en el qual sol·licitava que es frenés aquest procés de manera urgent.L'Executiu català ha registrat avui davant el Suprem dos recursos que demanen l'anul·lació de l'acord del Consell de Ministres de dissabte passat que va promoure l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya i a través del Senat.El Tribunal Suprem ha decidit mantenir per ara les mesures de control econòmic sobre Catalunya que Hisenda va acordar el mes de setembre passat i ha rebutjat la petició de suspensió cautelar que li van dirigir els senadors d'Units Podem/En ComúPodem-En Marea en el recurs que van presentar.Prop de 1.500 estudiants gironins, entre universitaris i de secundària, han demanat la dimissió del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a qui han titllat de "traïdor" en una manifestació que ha recorregut els principals carrers de Girona. La marxa estava convocada inicialment per denunciar l'aplicació de l'article 155, i demanar la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, però la voluntat de convocar eleccions per part de Puigdemont ha fet canviar el signe de la manifestació. Durant el recorregut, els alumnes han tapiat l'entrada de la subdelegació del govern espanyol, i han desplegat una pancarta on es llegia: 'Ministeri tancat, propera obertura: Biblioteca Lluís Companys'. La portaveu d'Universitats per la República a Girona, Mariona Vilaroya, reconeix que estan "molt decebuts" i que "no entenen" perquè el president de la Generalitat ha optat per convocar eleccions.{C}{C}La portaveu parlamentària del PSOE, Margarita Robles, ha assegurat aquest dijous des dels passadissos del Congrés que "si es confirma" la convocatòria d´eleccions per part del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, és "una magnífica notícia" i un "triomf de la democràcia i del pluralisme polític", que "permet que els ciutadans de Catalunya parlin". Segons Robles, el PSOE considera "com sempre" que "si hi ha una convocatòria d´eleccions com hi serà no es compleixen els pressupòsits polítics ni jurídics per a l´aplicació de l´article 155 i per tant esperem que es tingui en compte aquesta convocatòria d´eleccions i no es procedeixi a la posada en marxa de l´article 155". Ha recordat que el 155 encara "està en tràmit" al Senat i "no és un article aprovat", i per tant "amb aquesta convocatòria d´eleccions no procediria aplicar el 155", tot i que no ha aclarit si el Senat l´ha d´aprovar o no abans de la seva aplicació per part del govern espanyol.Els diputats de Junts pel Sí Albert Batalla i Jordi Cuminal han anunciat aquest dijous al migdia que renuncien a l'escó i que es donen de baixa del Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT) després que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, hagi optat per la convocatòria d'eleccions, hores abans de la celebració del ple al Parlament en què es podria haver proclamat la independència. Ambdós ho han donat a conèixer a través de Twitter, en què en el cas de l'alcalde de La Seu d'Urgell, Albert Batalla, afirma que respecta la decisió però que no la comparteix "gens". "Respecto la decisió, però no la comparteixo gens. Avui mateix renuncio com a diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat", ha escrit.El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, compareixerà a les 13.30 h al Palau de la Generalitat sense admetre preguntes per convocar eleccions al Parlament. Finalment, l'opció de les eleccions s'ha imposat en la reunió que Puigdemont ha convocat aquest matí al Palau de la Generalitat amb els consellers i diputats de JxSí. Davant la imminent de convocatòria d'eleccions, ERC i el PDeCAT han convocat de manera extraordinària per aquest migdia les seves respectives executives. Segons han confirmat algunes fonts, el lehendakari basc Iñigo Urkullu ha mediat en el conflicte polític entre els governs català i espanyol.El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, torna a tenir sobre la taula la possibilitat de convocar eleccions i sembla que aquesta és l'opció que ara pren més força. Puigdemont així ho ha traslladat en una reunió al Palau de la Generalitat amb els consellers i els diputats de JxSí, que segueix a la reunió maratoniana que va acabar ahir a les 2 h de la matinada. Així doncs, les posicions van variant a mesura que s'acosta l'aplicació de l'amenaça del 155, que suposaria la intervenció total de l'autogovern de Catalunya. Davant d'aquesta situació, ERC ha convocat de manera extraordinària la seva executiva per a aquest migdia. I el PDeCAT també reuneix la seva executiva a les 13.30 hores.Diverses entitats i partits del sud de França s'han organitzat per oferir casa al president de la Generalitat , Carles Puigdemont, a la seva família i a la resta de l'executiu en cas que s'hagin d'exiliar per una intervenció "militar" de l'Estat espanyol. La iniciativa va sorgir en el marc d'una reunió aquest estiu amb el president on el partit polític Unitat Catalana i membres del Comitè per l'Autodeterminació de la Catalunya Nord van oferir-li allotjament en cas d'emergència.Un comboi de cinc furgonetes de la Policia Nacional han interceptat una patrulla dels Mossos d'Esquadra a la ronda litoral de Barcelona, segons ha informat Rac1. D'acord amb la informació avançada per la cadena, en el moment dels fets els agents de la policia catalana es dirigien a la planta incineradora del Besós per destruir diversos documents per ordre judicial. Uns papers, afegeix l'emissora, que no estarien relacionats amb el procés sobiranista a Catalunya.Els Mossos d'Esquadra han tancat els accessos al Parc de la Ciutadella, coincidint amb el Ple del Parlament que està previst que comenci aquest dijous a les 17 h. El parc està tancat tant per a vehicles com per a vianants i durant el dia només hi podran accedir persones acreditades. La policia catalana ja va tancar el Parc de la Ciutadella pel Ple del passat 10 d'octubre.La Generalitat de Catalunya ha presentat al·legacions contra la tramitació de les mesures de l´article 155 al Senat , segons han informat fonts de la cambra alta quan passaven pocs minuts de les 10 del matí, hora en què ha expirat el termini fixat per la Mesa del Senat. Segons aquestes fonts, el Govern ha fet arribar les al·legacions per burofax dins del període establert, és a dir, poc abans de les 10, tot i que no aclareixen encara si inclouen algun tipus de referència a l´absència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que segons va avançar aquest dimecres el Govern no assistirà a les sessions d´aquest dijous i divendres El president del Senat, Pío García Escudero, havia adreçat a Puigdemont una carta on l´emplaçava a intervenir a la comissió conjunta que comença a les 5 de la tarda d´aquest dijous i també al ple on s´aprovaran les mesures, convocat per aquest divendres a les 10 del matí.El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, reprèn aquest dijous a les 10:00 les trobades i consultes que es van suspendre a les 2:00 de la matinada amb els diferents actors independentistes. A diferència del que va passar dimecres, el president reunirà primer el Consell Executiu per una banda, trobant-se així amb tots els consellers del Govern per explicar-los les seves intencions de cara al debat de la tarda i ultimar el debat sobre la decisió que es prendrà. Segons ha pogut saber l'ACN, però, després es reunirà també amb tots els diputats del grup parlamentari de JxSí, amb els dirigents del PDeCAT i ERC inclosos, per rematar la seva ronda de consultes i comunicar-los com orientarà el debat al Parlament. Els diputats estan citats al Palau de la Generalitat mitja hora després que el Govern, a les 10:30 hores del matí.Els universitaris tornen a sortir el carrer aquest dijous per protestar contra l'aplicació de l'article 155 i la intervenció de la Generalitat. La plataforma Universitats per la República convoca aquest dijous una nova mobilització estudiantil que culminarà amb manifestacions a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Amb el lema 'Ara, República' els estudiants volen fer complir el mandat del referèndum de l'1-O, protestar per l'empresonament dels presidents d'Òmnium Cultural i de l'ANC.