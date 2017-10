ERC sortirà del Govern si es convoquen eleccions

"Ens hauria agradat seguir junts" per implementar els resultats de l'1-O, asseguraven fonts d'ERC aquest migdia, donant per fet que abandonarien el govern català si Puigdemont acaba convocant eleccions. Des d'ERC recorden que la facultat de convocar eleccions és del president, fet que respecten des la "discrepància" perquè "no comparteixen" la decisió.

Les mateixes fonts asseguren que no han avalat la decisió de convocar eleccions al Parlament ni en reunions a Govern ni dins del grup parlamentari de JxSÍ. Les mateixes fonts apunten també que, en totes les reunions on s'han posat sobre la taula els comicis, els republicans han negat que fos l'escenari que els demanava la gent. Les mateixes fonts aplaudeixen el camí fins l'1-O i lamenten que no s'hagi implementat el resultat. "Ens hauria agradat seguir junts" per implementar-ho, reblen les mateixes fonts.

Puigdemont convoca Junqueras

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocat al Palau de la Generalitat el vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, segons avança l'Agència Catalana de Notícies. Junqueras ha participat aquest migdia a l'executiva extraordinària del seu partit en què s'ha decidit marxar del Govern en cas que Puigdemont no reconsideri la seva decisió de convocar eleccions per evitar l'aplicació del 155.

Segons fonts de la Presidència, Puigdemont té previst comparèixer al llarg de la tarda des del Palau de la Generalitat després que aquest migdia hagi suspès la declaració institucional inicialment prevista per les 13.30 h. Es produeixen els últims contactes i moviments abans d'arribar a les 17 h, l'hora que previst que comenci el ple al Parlament en què ha de comparèixer Puigdemont.