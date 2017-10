Ofereixen casa a Carles Puigdemont i al Govern en cas d´exili al sud de França

Diverses entitats i partits del sud de França s'han organitzat per oferir casa al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la seva família i a la resta de l'executiu en cas que s'hagin d'exiliar per una intervenció "militar" de l'Estat espanyol. La iniciativa va sorgir en el marc d'una reunió aquest estiu amb el president on el partit polític Unitat Catalana i membres del Comitè per l'Autodeterminació de la Catalunya Nord van oferir-li allotjament en cas d'emergència.

El portaveu de la formació, Brice Lafontaine, ha explicat que Puigdemont va declinar la oferta i es va mostrar compromès amb el procés fins a la últimes conseqüències (inclosa la possibilitat d'anar a la presó) però, tot i això, han decidit crear una "xarxa de col·laboradors" preparada per actuar quan calgui. Ho gestionen des de la més absoluta discreció i, a hores d'ara, ja compten amb més d'una vintena d'habitatges. També s'ha crear un Comitè de Solidaritat Catalana i s'ha obert un compte corrent de "resistència".