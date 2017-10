El PP no accepta les esmenes del PSOE per suspendre el 155 en cas d'eleccions

El PP no ha acceptat incorporar al dictamen del 155 dues de les tres esmenes proposades pel PSOE. En concret, les que demanaven deixar en suspens el 155 en cas que el president, Carles Puigdemont, convoqui eleccions "dins del marc constitucional i estatutari vigent" i també la de no intervenir els mitjans públics. Després d'una nova reunió de la ponència, el president del Senat, Pío García-Escudero, ha anunciat que s'acceptava només una de les tres al·legacions del PSOE: la que planteja la possibilitat d'incorporar "modificacions o actualitzacions" a les mesures adoptades al Senat i de poder "anticipar el seu cessament" o de "modular-ne" l'aplicació si hi ha canvis en la situació política. La comissió ha aprovat el dictamen per 22 vots a favor i 5 en contra i divendres l'haurà de votar el plenari del Senat. Tot i això, els grups encara tenen opcions d'incorporar canvis durant tot el tràmit del ple perquè la ponència continua viva.

El PSOE volia que el text que s'aprovés al Senat inclogués algunes modificacions. Per una banda, considerava que "en una democràcia moderna" la televisió i la ràdio pública no poden dependre "del govern de torn". Per això, demanava deixar fora de l'efecte del 155 aquest punt que afecta als mitjans de comunicació.

També era significativa l'esmena que volia que, en cas d'eleccions anticipades convocades per Puigdemont, el 155 es tramités però no s'apliqués. El PSOE considerava que unes eleccions convocades dins del "marc constitucional i estatutari vigent" suposen, de facto, "la tornada al compliment de les lleis": De moment, cap d'aquestes propostes ha comptat amb el suport del PP i, per tant, no s'han incorporat al dictamen de la comissió que tramita el 155..

El que sí ha acceptat el PP és incorporar l'esmena dels socialistes que demana que s'inclogui la possibilitat de plantejar "modificacions o actualitzacions" a les mesures adoptades al Senat, així com la possibilitat d'anticipar el seu cessament "si es dona fi a les causes que les motivaven".

A més, els socialistes han proposat que el govern espanyol, "atenent a l'evolució dels esdeveniments i la gravetat de la situació", pugui fer un ús "proporcionat i responsable" d'aquestes mesures aprovades a la cambra alta, "modulant la seva aplicació si es produïssin canvis en la situació o "altres circumstàncies que així ho aconsellin".

El dictamen no és definitiu encara

Un cop s'ha incorporat el text de l'esmena del PSOE, els 27 membres de la comissió conjunta creada per tramitar el 155 han votat un a un. El dictamen ha rebut 22 vots a favor i 5 en contra (amb ERC, PDeCAT, Podem i PNV).

Tanmateix, encara hi ha temps per modificar el dictamen ja que el tràmit de les esmenes continua obert i la ponència es pot tornar a reunió durant la tramitació del 155 al ple, prevista per divendres a partir de les 10h. Els grups també poden presentar vots particulars (per escrit) fins divendres a les 9.30h.