El PSOE avisa que si es confirmen les eleccions no procediria jurídicament el 155 EFE

La portaveu del PSOE al Congrés, Margarita Robles, ha avisat avui que si es confirma la convocatòria d'eleccions a Catalunya no procediria "ni jurídicament ni políticament" l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, en tramitació ara al Senat.

En declaracions als passadissos del Congrés, Robles ha assegurat que és una "magnífica notícia" i un "triomf de la democràcia" que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, tingui previst convocar eleccions en la comunitat i que els ciutadans "es puguin pronunciar lliurement".

Robles confia que el Senat tingui en compte aquesta convocatòria electoral i no es posi en marxa l'article 155 que, segons el seu parer, ja no tindria "els pressupostos polítics i jurídics per a la seva aplicació".

La portaveu socialista, que ha recordat que el seu partit està en permanent contacte amb el Govern central davant el desafiament independentista a Catalunya, ha demanat a la resta de partits que estiguin "a l'altura de la circumstàncies" i pensin en els ciutadans de Catalunya que, al seu torn, es puguin expressar lliurement en uns comicis.

Robles no ha volgut avançar quina pot ser la fórmula per no aplicar el 155, sense renunciar a aprovar-lo al Senat, o donar-li tràmit i que sigui el Govern el que ho deixi en suspens.

Aquest mateix matí, la portaveu del PSOE havia fet una crida a Puigdemont perquè tingués el "suficient sentit comú" per convocar eleccions autonòmiques, tornar a l'àmbit constitucional i de la legalitat i evitar que es posés en marxa el 155.

El president català té previst comparèixer a les 13.30 hores per, previsiblement, anunciar eleccions anticipades a Catalunya, després d'haver-se reunit aquest matí amb els seus consellers i amb els diputats de Junts pel Sí (JxSí) al Parlament.

La decisió representa un gir de 180 graus respecte a l'aposta que el grup parlamentari de JxSí va traslladar ahir a la nit al Govern perquè el ple del Parlament aprovés aquesta setmana la declaració d'independència de Catalunya.