Puigdemont no convoca eleccions i deixa en mans del Parlament la resposta al 155

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha descartat la convocatòria d´eleccions anticipades. Així ho ha explicat en la seva declaració institucional després d´assegurar que "no hi ha garanties" que aquests eventuals comicis es poguessin "celebrar amb normalitat". Segons el president, ha explorat aquesta possibilitat per "evitar l´impacte de les mesures derivades de l´aplicació de l´article 155 de la Constitució". Però en veure la "resposta irresponsable" del govern espanyol del PP, ha descartat aquesta via. És per això que Puigdemont ha deixat en mans del Parlament decidir quin ha de ser el proper pas a seguir, perquè correspon "procedir al que la majoria parlamentaria determini", obrint així la porta als escenaris que contemplaven la declaració d´independència.