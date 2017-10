Puigdemont no anirà al Senat perquè l'Estat ja ha decidit «arrasar»

«No perdrem el temps amb aquells que ja han decidit arrasar l'autogovern de Catalunya. Seguim! #CatalanRepublic». Amb aquest missatge al seu compte d'Instagram, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, confirmava ahir que finalment no anirà al Senat a defensar les al·legacions contra l'aplicació del 155, que suposen la intervenció de l'autogovern català. Així, Puigdemont entén que el Govern de Mariano Rajoy ja té decidit, passi el que passi, aplicar l'article 155.

Poc abans de la confirmació, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va informar sobre la decisió del president a la resta de grups. Puigdemont renunciava així a les dues opcions que li havia ofert el Senat, avui a les 17 hores davant la comissió de 27 senadors encarregada de tramitar les mesures del 155 o divendres a les 10 hores, quan comença el ple del Senat que ha de votar-les.

Segons fonts de la Generalitat, el president tenia la «voluntat» de comparèixer avui a la tarda a la comissió del Senat però finalment va decidir no comparèixer en considerar que la decisió d'aplicar el 155 «ja està presa». Segons el portaveu dels senadors del PDeCAT, Josep Lluis Cleries, el president tenia «molt interès» a anar a la cambra alta però va canviar d'opinió per les declaracions de les darreres hores d'alguns ministres. «Hem vist una desfilada de ministres dient de manera simpàtica al poble de Catalunya i al Govern que fem el que fem ja està decidit aplicar el 155», va manifestar des del Senat. En aquest sentit, va afirmar que ja hi ha un pacte entre PP, PSOE i Cs d'aplicar l'article i va criticar l'interès que puguin tenir perquè Puigdemont s'expliqui a Madrid «si ja està tot dat i beneït».

A més, va afirmar que hi ha dirigents populars –com el president del PPC, Xavier Garcia Albiol, va dir– que volen «riure's» de Puigdemont si feia el pas d'anar al Senat. També va culpar la cambra alta de «posar impediments» per impedir, per exemple, comparèixer el dimecres tal com havia demanat el Govern. «Qui trenca ponts és qui no ha començat a dialogar i ha enganyat des del primer dia amb un fals diàleg que no ha existit mai», va sentenciar Cleries. En lloc de comparèixer personalment, la Generalitat enviarà a la comissió del Senat un document amb les al·legacions.

Dimarts, després de la roda de premsa del Govern, el conseller de la Presidència, Jordi Turull, ja va denunciar que el Senat posava traves en haver canviat l'horari de la possible compareixença. Inicialment estava previst que pogués ser dimecres, però posteriorment el Senat ho va limitar a avui a la tarda o divendres al matí.

La decisió de Puigdemont de no anar al Senat va provocar també canvi d'horaris al Parlament i el ple que comença avui es va retardar en diferents ocasions fins a fixar-lo a les 17 hores. Inicialment estava previst que el ple comencés a les 10 del matí, després es va passar a les 16 hores i finalment es va fixar l'inici del ple a les 17 hores a petició del popular Albiol perquè pogués arribar del Senat.



La sessió d'avui al Parlament

Fonts parlamentàries van donar per fet que la sessió al Parlament s'allargarà fins demà. Així doncs, podria coincidir en el temps amb el ple del Senat de divendres a partir de les 10 hores que votarà les mesures del 155. Així, el ple arrencarà amb la intervenció d'un representant de Junts pel Sí (JxSí) i un altre de la CUP. Per espai de 15 minuts cadascun explicaran els motius de la seva petició del ple específic. A continuació podrà intervenir Puigdemont sense cap limitació de temps i després serà el torn dels portaveus de cada grup, que tindran mitja hora cadascun.

Segons les fonts, les propostes de resolució derivades del ple es votarien ja divendres. Sobre la taula, hi ha diverses opcions: l'aixecament de la suspensió de la independència i anunci d'eleccions constituents en un termini de sis mesos, com preveu la llei de transitorietat jurídica; una possible declaració unilateral d'independència o bé unes eleccions anticipades de caràcter autonòmic.

Els canvis també van alterar els plans de l'ANC, que al llarg del matí d'ahir va modificar la seva mobilització, inicialment convocada per avui a la tarda i que després van convocar per demà a les 12 del migdia, una concentració «per defensar la república» catalana, davant del Parlament, per la possibilitat que el ple de la cambra acabi aprovant la declaració unilateral d'independència.



L'Estat: «No vol dialogar»

La negativa a acudir al Senat va servir al govern espanyol, i a diferents grups parlamentaris, per justificar que el president de la Generalitat no està obert al diàleg. «A mi no em sorprèn que no vingui, és clar que no vol dialogar», va reaccionar el portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo. En declaracions al Congrés, el portaveu va argumentar que «quan un no ve als llocs és perquè no vol parlar, dialogar ni atendre als requeriments» i va destacar que aquesta és l'actitud que s'ha «vist des del principi» en el president català, des de la Conferència de Presidents del gener passat, en la qual Puigdemont «va deixar la cadira de Catalunya buida». A més, va recordar que després se'l va convidar al Congrés perquè expliqués el «pretès referèndum» i «si volia modificar l'article 2 de la Constitució», i «tampoc va venir».

També el ministre d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, va criticar la postura del president de la Generalitat: «Em sembla una mala idea. Hem estat sempre oferint diàleg on està la legitimitat popular i el que no vingui em sembla una mala idea», va lamentar.



PSOE i Podem

Per la seva part, el portaveu del PSOE al Senat, Ander Gil, va esperar que Puigdemont no tingui ja decidit impulsar la declaració d'independència i que aquesta fos la raó per la qual no anirà al Senat. «Seria un error apel·lar constantment al diàleg i, quan hi ha una oportunitat», no aprofitar-la, va dir Gil en una roda de premsa al Senat, en què va considerar que Puigdemont desaprofita una «ocasió d'or» al·legant que el Govern central ja té decidit aplicar l'article 155 de la Constitució.

Gil temia ahir que el «motiu real» de l'absència de Puigdemont sigui la declaració unilateral i que passi «el que ningú vol»: l'esmentada declaració i que s'apliqui l'article 155 de la Constitució. Per això, el portaveu socialista va fer una «última crida» perquè Puigdemont «no renunciï» a convocar uns comicis per tornar a Catalunya la legalitat i l'autogovern «a través d'eleccions autonòmiques».

Seria, va afegir, «la millor de les sortides», com sempre han opinat els socialistes «des del minut zero». Encara que va admetre ser «poc optimista» al respecte.

Des de Podem, el secretari general Pablo Iglesias va considerar que «qualsevol espai que serveixi per al diàleg seria positiu». «Els partits que defensen la independència van rebre més del 47 per cent dels vots a les eleccions del 2015 un resultat excel·lent, que els dona dret a governar a Catalunya, però no a declarar la independència», va dir Iglesias. Per al líder de Podem, que creu que la mobilització de l'1 d'octubre tampoc legitima una declaració d'independència, és «bo» intervenir i participar en tots els espais de diàleg possibles, ja sigui el Congrés o el Senat, i això -va subratllar- és el que ha estat defensant «tot el temps» Podem: «totes les possibilitats de diàleg». Per això, va recordar, van proposar una mediació, i demanar a Rajoy i Puigdemont que es reunissin per pactar un equip de mediadors; i va assegurar que seguiran defensant el diàleg i les solucions democràtiques.

«Espanya no es defensa embolicant amb una bandera la seu del partit més corrupte d'Europa, es defensa des de la seducció perquè la gent que formen part de la nostra pàtria se sentin a gust i, per desgràcia, el PP i els partits que li donen suport estan empenyent molts ciutadans fora d'Espanya», va emfatitzar el líder de Podem.