Sáenz de Santamaría defensa el 155 per «obrir una nova etapa» i «tornar a la legalitat»

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defensat aquest dijous al Senat les mesures del seu executiu per a l'aplicació del 155 per la necessitat d´"orbrir una nova etapa" per "tornar a la senda de legalitat" i fer respectar la "convivència i la concòrdia" a Catalunya. En el seu discurs davant la Comissió conjunta del Senat, ha afirmat que a Catalunya cal "recuperar la senda de la legalitat i de la convivència, preservar la recuperació econòmica i la tranquil·litat de les famílies" a més de "celebrar eleccions en situació de normalitat política i neutralitat institucional". Segons Sáenz de Santamaría, el 155 no es planteja "com el principi d´un nou centralisme" sinó com la fi "d´una reiterada desobediència a la llei" i per "protegir l´autogovern de Catalunya davant el desgovern dels independentistes". "Estem donant un pas a favor de l´Estat de dret" i "a favor de la diversitat i pluralitat", perquè "no estem parlant d´idees i ideologies", sinó "de principis bàsics per a la convivència, respecte i llibertat", ha dit.