Santi Vila: "Condemno el 155 però aquest acte violent contra la democràcia no justifica tirar pel dret"

"Condemno absolutament la imposició de l'article 155 de la Constitució, però aquest acte violent contra la democràcia i les institucions de l'autogovern de Catalunya no justifiquen tirar pel dret". Així s'ha mostrat el conseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, poc després de dimitir, en unes declaracions escrites difoses pel seu entorn. El conseller ha justificat la decisió per "raons de consciència personal". D'altra banda, pocs minuts després de presentar la dimissió ha piulat a Twitter: "Dimiteixo. Els meus intents de diàleg novament han fracassat. Espero haver estat útil fins l'últim minut al president i als catalans". El fins ara conseller era una de les veus que havia defensar més clarament la necessitat de convocar unes eleccions autonòmiques per evitar l'aplicació de l'article 155 i també una dels més escèptiques amb la possibilitat de proclamar la república catalana.





Dimiteixo. Els meus intents de diàleg novament han fracassat. Espero haver estat útil fins l´últim minut al president @KRLS i als catalans — Santi Vila (@SantiVila) 26 d´octubre de 2017