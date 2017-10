Santi Vila dimiteix i es desmarca de la DUI

El conseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, ha presentat aquesta nit la dimissió del seu càrrec al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, segons han informat fonts del Departament. Puigdemont li ha acceptat la dimissió. Vila ha estat una de les veus que ha mostrat més dubtes a l'hora de proclamar la república catalana i de les que ha defensat amb un posicionament més clar la necessitat de convocar unes eleccions autonòmiques per sortir de la crisi que enfronta Catalunya i Espanya. L'escenari de les eleccions ha estat un dels més probables durant bona part del dia, però finalment el president Puigdemont ha decidit no convocar-les en entendre que el govern espanyol aplicaria igualment l'article 155 de la Constitució espanyola de suspensió de l'autonomia.





Dimiteixo. Els meus intents de diàleg novament han fracassat. Espero haver estat útil fins l´últim minut al president @KRLS i als catalans — Santi Vila (@SantiVila) 26 d´octubre de 2017

El fins ara conseller d'Empresa i Coneixement s'havia significat dins del Govern per les sevesi fins i tot havia expressat públicament la seva incomoditat per haver de governar amb el suport parlamentari de la CUP.Vila posa fi així a la seva trajectòria al Govern, després que exercís com a conseller de Territori i Sostenibilitat amb Artur Mas en la presidència i assumís amb Puigdemont la cartera de Cultura, que al juliol passat va canviar per la d'Empresa i Coneixement després de la destitució de Jordi Baiget.Pocs dies després de l'1-O, quan el Rei Felip VI va fer un discurs contra el govern català, Vila va proposar "una treva que assereni" la situació. "Quan hi ha un xoc com aquest el més prudent és aturar-se i raonar. No és en cap cas un símbol de rendició", apuntava aleshores. I afegia, "la moderació i el no ser bel·ligerant amb ningú, és el que ens farà invencibles a llarg termini".En les últimes hores, Vila havia estat una de les veus del Govern que més havien insistit a apostar per una convocatòria d'eleccions anticipades i evitar una declaració d'independència. Amic personal de la presidenta del Congrés Ana Pastor (PP), en els darrers dies Santi Vila havia intentat mantenir obertes les vies de diàleg entre el Govern català i els dirigents populars.