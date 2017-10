Banc Sabadell també diu que el trasllat de la seu a Alacant «no té data de caducitat»

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, va afirmar que el canvi de seu social de l'entitat bancària «és indefinit, no té data de caducitat» i és una decisió «molt meditada». «Feia temps que sabíem que si es produïen determinades circumstàncies hauríem de donar aquest pas i havíem avisat», va defensar Oliu.

Així ho va manifestar des d'Alacant, on ahir el banc va celebrar el seu consell d'administració per primer cop des del trasllat. Oliu va comparèixer juntament amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, qui es va reuir amb el consell d'administració de l'entitat. Oliu va recordar que Alacant és la demarcació de l'estat espanyol on el Sabadell té una quota de mercat més gran, amb un 26,59%.

Oliu va qualificar la jornada d'ahir com «històrica», ja que per primer cop el consell d'administració es va trobar a Alacant, concretament a l'antiga seu central de la CAM. El president va recordar a Puig que el Sabadell va triar Alacant per davant d'Oviedo i de Madrid per la presència que el banc ja té a la zona.

El president del Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi, va dir ahir que el Consell de Govern «observa amb atenció» el que passa a Catalunya.

Draghi va comentar en roda de premsa, després de la reunió del Consell de Govern, que ell no ha vist cap correu electrònic que hagi enviat el Govern català al BCE en ser preguntat per això.

El president del BCE va afegir que és «molt difícil comentar sobre esdeveniments que canvien tots els dies, ho observem i veurem què ocorre».

Prèviament, el BCE va decidir reduir els estímuls monetaris a la zona de l'euro a la meitat i ha mantingut els tipus d'interès al mínim històric del 0%.