El Constitucional no admet el recurs del PDeCAT i ERC contra la tramitació del 155

El ple del Tribunal Constitucional (TC) va rebutjar l'admissió a tràmit del recurs d'empara que els senadors del PDeCAT i ERC van presentar contra la tramitació al Senat de la petició del govern espanyol per a l'aplicació de l'article 155. Els magistrats també van rebutjar tramitar un altre recurs presentat per un advocat de Barcelona contra l'acord del Consell de Ministres extraordinari on es detallen les mesures d'aquest 155. El recurs es va presentar dimecres i sol·licitava que el TC anul·lés la tramitació del 155 per incompliments del reglament del Senat perquè, entre d'altres, no es va escoltar la Junta de portaveus i va ser la Mesa qui va tramitar l'acord del Consell de Ministres. També sostenia que l'aplicació del 155 «vulnera la Constitució» i sol·licitaven al TC que anul·lés els acords presos fins al moment a la cambra alta i que aturés la comissió i el ple, previstos per ahir i demà.

Per la seva part, el Suprem va rebutjar suspendre de forma cautelar l'acord del Consell de Ministres que incloïa les mesures del 155. En aquest cas, el Govern i la Generalitat havien presentat un recurs sol·licitant la mesura de la suspensió cautelaríssima (que obliga al tribunal a resoldre en un màxim de 48 hores) i demanat que suspengués l'acord. La sala va argumentar que el 155 encara s'està tramitant i es troba encara al Senat i que, per tant, l'acord del Consell de Ministres és «un acte d'iniciació d'un procediment que actualment només s'ha iniciat i no produeix en sí mateix els efectes jurídics que sosté la part recorrent». A més, va argumentar que no pot evitar que es continuï tramitant. «En aquest moment cautelar, i sens prejutjar el que pugui acordar-se posteriorment, entenem que la sala no té jurisdicció per obstaculitzar o impedir l'exercici de les funcions constitucionals del Senat», recull la resolució.

Segons el TS, les al·legacions formulades per la Generalitat i el Govern tenen «un caràcter prematur» i el procediment que s'està seguint amb la tramitació del 155 és «netament constitucional i no administratiu» i conclou que no concorren les exigències per atorgar la mesura cautelaríssima.



Consell de Garanties Estatutàries

Per la seva part, el Consell de Garanties Estatutàries no va avalar les mesures que el govern espanyol vol aplicar a Catalunya a través de l'article 155. El seu dictamen, emès a petició del Govern, conclou que l'executiu espanyol no pot cessar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers, ni modificar les competències de Catalunya. A més, el document conclou que les mesures de l'Estat «no poden comportar una modificació del model de distribució de competències» ni una «reforma de l'autonomia». Aquesta part del dictamen va ser adoptada per set vots a favor i només un dels vots en contra.