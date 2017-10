DIRECTE | JxSí i la CUP demanen al Parlament «instar» al Govern a proclamar una república

Catalunya va viure ahir una autèntica muntanya russa política i emocional. Un dia llarg, molt llarg, que va començar amb una reunió de matinada a Palau i que durant el matí va semblar que, gràcies a la mediació d'Íñigo Urkullu i el PSC, tot apuntava cap a una convocatòria d'eleccions autonòmiques (amb la consegüent indignació de l'independentisme, que va ja començar a titllar Carles Puigdemont i el PDeCAT de traïdors), però que va fer un (nou) gir inesperat a primera hora de la tarda, quan Puigdemont va dir que finalment havia decidit no convocar-les perquè no tenia cap garantia que el Govern espanyol suspengués l'aplicació de l'article 155. Davant d'això, va anunciar que correspon al Parlament «procedir amb allò que la majoria parlamentària determini en relació amb les conseqüències de l'aplicació del 155 contra Catalunya» El Parlament, doncs, ha d'afrontar avui la votació definitiva.





13.01 - El PSOE retira l´esmena per aturar el 155 si hi ha eleccions després que JxSí ha registrat la proposta de DI al Parlament

12.36 - Seguiment del ple des de Girona

Laura Fanals

12.34 - Cs, PSC i PPC no participaran en la votació per declarar la independència

11.57 - Intercanvi de llibres entre Rajoy i una senadora d'ERC

EP

11.39 - JxSí i la CUP demanen al Parlament «instar» al Govern a proclamar una república

11.29 - Centenars de persones comencen a concentrar-se als voltants del Parlament

11.18 - La Fiscalia adverteix que actuarà «contra tots aquells» que participin en una DUI

10.43 . Els diputats de JxSí es reuneixen poc abans del ple que podria declarar la independència

10.33 - Rajoy subratlla que la situació és excepcional i per això requereix el 155

10.16 - Rajoy explica al Senat la intervenció de Catalunya a través del 155

10.01 - Rajoy arriba entre aplaudiments al Senat

09.34 - Albiol es planteja demanar votació secreta

09.03 - El PSC vol que el Parlament insti Puigdemont a "desistir d'una secessió unilateral"

23.54 - Santi Vila dimiteix

El portaveu del PSOE al Senat, Ander Gil, ha anunciat aquest divendres que la seva formació retira l´esmena que havia presentat per paralitzar l´aplicació de les mesures del 155 en el cas de convocatòria d´eleccions per part del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Ho fa, ha dit, després de veure com Junts pel Sí ha registrat al Parlament una iniciativa on proposa "constituir una república catalana com a estat independent i sobirà". Gil ha afirmat que la seva formació ha buscat "fins l´últim minut" una "sortida" a la situació, però "la resposta de Junts pel Sí" és "un cop de porta" a la "proposta sincera de diàleg", i per tant el PSOE "retira l´esmena que estava vivia sobre aquesta última oportunitat per paralitzar el 155".Desenes de persones, la majoria estudiants, segueixen en pantalla gegant el ple del Parlament des de la plaça del Vi de Girona.Ciutadans, el PSC i el PP Català no participaran en la votació al Parlament de la proposta de resolució que plantejarà declarar Catalunya com a estat independent, segons han anunciat els líders d'aquests partits just abans d'iniciar-se la segona sessió del ple. Junts pel Sí (JxSí) i la CUP han registrat avui al Parlament una proposta de resolució en la qual -en la seva part expositiva, i no en la part que se sotmet a votació- es planteja "assumir el mandat del poble expressat en referèndum" i "declarar Catalunya com a Estat independent en forma de república".La intervenció de la portaveu d'ERC al Senat, Mirella Cortés, ha acabat amb un intercanvi de llibres amb el president espanyol, Mariano Rajoy. La senadora ha fet un discurs molt dur contra el 155 i l'actuació del govern espanyol a Catalunya, ha dit que no faran "ni un pas enrere" i ha cridat "Visca la república catalana". En baixar del faristol, s'ha adreçat a l'escó on està el president espanyol, Mariano Rajoy, i li ha entregat un exemplar del llibre 'Catalunya per a espanyols', de Salvador Giner. Rajoy ha respost el gest i li ha donat un exemplar de la Constitució i, tot i que ella li ha dit que ja la tenia, l'ha agafat. Després, des del seu escó ha mostrat els dos llibres de la Constitució.JxSí i la CUP han registrat aquest divendres al Parlament una proposta de resolució perquè la Cambra aprovi "instar el Govern a dictar totes les resolucions necessàries per al desenvolupament de la Llei de Transitorietat Jurídica i fundacional de la República". El document recull la declaració d'independència que els diputats de JxSí i la CUP van signar el 10 d'octubre en una sala del Parlament, una declaració que mai no va entrar en vigor perquè el president català, Carles Puigdemont, la va deixar en suspens. Així, el document no proclama la independència, sinó que insta el Govern que ho faci sense precisar com ha de fer-ho, i també reclama a l'Executiu català "declarar l'inici i obertura del procés constituent".Centenars de persones es concentren als voltants del Parc de la Ciutadella --on està el Parlament-- per seguir el ple en què es votaran les resolucions en resposta a l'article 155 de la Constitució. Convocats per l'ANC i altres entitats a les 10.30 hores, els concentrats van arribant en un degoteig constant, amb l'epicentre en l'accés al Parlament del passeig Picasso. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han restringit l'accés al parc de la Ciutadella a partir de les 8.30 d'aquest divendres amb motiu de la mobilització.Els concentrats porten cartells i criden per l'alliberament dels presidents de l'ANC i d'Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i contra l'aplicació de l'article 155 i banderes --la majoria estelades--, i han aplaudit el pas d'alcaldes, vara en mà, cap al Parlament.155.La Fiscalia General de l'Estat preveu incloure els membres de la Mesa del Parlament de Catalunya en la querella per un delicte de rebel·lió que està preparant en cas que aquests parlamentaris acordin aquest divendres en la sessió d'aquesta cambra una declaració unilateral d'independència.La querella que s'està preparant pel Ministeri Públic i que inicialment es va anunciar que es presentaria contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, podria incloure també el vicepresident Oriol Junqueras i la resta de membres del govern autonòmic per la tasca que estan fent per dur a terme el seu projecte secessionista.Els diputats de JxSí es troben reunits al Parlament des de les 9.50 h, poques hores abans que comenci el ple que podria declarar la independència. El president del grup parlamentari, Lluís Corominas, i la portaveu, Marta Rovira, encapçalen la reunió a la qual no assisteixen d'entrada ni el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni el vicepresident, Oriol Junqueras. Junqueras ja és al Parlament però s'ha dirigit directament als despatxos de JxSí sense entrar a la reunió que se celebra a una de les sales de la cambra catalana. El portaveu adjunt de JxSí, Roger Torrent, ha sortit un moment de la reunió per mantenir una conversa informal d'uns minuts amb els diputats de la CUP Carles Riera, Albert Botran i Gabriela Serra. JxSí es va conjurar ahir dijous a presentar una proposta de resolució per aplicar el mandat de l'1-O i iniciar el procés constituent.El president del govern espanyol ha demanat aquest dimecres el suport del Senat a les mesures del seu executiu per a l´aplicació de l´article 155 a Catalunya assegurant que "no hi ha alternativa" per "corregir" un "procés continuat de decisions antidemocràtiques" a Catalunya. Segons el president espanyol, l´únic responsable del desplegament de la intervenció a Catalunya és el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè "va ser ell i només ell" qui va escollir mitjançant les seves actuacions que el 155 tirés endavant. En aquest sentit, ha afirmat que el 155 encara la seva aprovació definitiva al Senat perquè no hi ha hagut "canvis substancials" d´ençà del discurs del president de la Generalitat al Parlament el 10 d´octubre. "El que amenaça Catalunya no és l´article 155, sinó l´actitud del govern de la Generalitat", ha afirmat després de retreure a Puigdemont que no hagi comparegut al Senat: "Jo hagués vingut aquí a defensar les meves posicions, encara que estigués en immensa minoria".El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha arribat aquest matí a les 10h al Senat. Ha entrat pel passadís de la cambra alta després que ho fessis la plana major dels seus ministres. Rajoy ha entrat a l'hemicicle entre forts aplaudiments de la seva bancada. A banda dels senadors i els ministres, també han fet costat al govern espanyol d'altres diputats populars del Congrés i càrrecs del partit, convidats per seguir la sessió que aprovarà el dictamen de Senat sobre el 155. El president espanyol s'ha assegut al costat de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que ja va defensar l'actuació de l'executiu durant el tràmit de la comissió conjunta.El president del grup parlamentari del PPC, Xavier García Albiol, estudia que la votació de les propostes de resolució a la sessió del ple d'aquest divendres sigui secreta. És una opció que els populars sospesen perquè creuen que "hi podria haver divisió important" dins de JxSí de cara una votació sobre la declaració d'independència. Quan que es concretin les propostes de resolució dels grups parlamentaris, els populars analitzaran totes les "teories vàlides", ha explicat Albiol. Tampoc descarten, per contra, que es visualitzi la votació perquè tots els diputats "donin la cara" i per tant "quedin retratats". "Fins que no es conegui el text definitiu no tenim elements suficients per valorar l'opció estratègicament més vàlida", ha assegurat Albiol en declaracions als mitjans aquest divendres al Parlament.El PSC ha presentat una proposta de resolució perquè el Parlament insti el Govern a "desistir d'una secessió unilateral" i al president de la Generalitat, Carles Puigdemont , a convocar eleccions "segons la legalitat vigent". La proposta també demana al govern espanyol la "paralització" dels tràmits per a l'autorització del desplegament de l'article 155 de la Constitució. El text reclama el "restabliment d'un marc de diàleg entre les institucions catalanes i del conjunt d'Espanya en un procés de distensió i desescalada del conflicte". Afegeix que aquest ha d'incloure també el reconeixement per part del Govern de la "plena vigència" de l'Estatut i la Constitució, el reconeixement de que no s'ha declarat la independència , l'establiment d'una mesa de diàleg entre totes les formacions catalanes, la normalització de les relacions entre governs i l'inici d'un procés de reforma constitucional.El conseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, ha presentat ahir a la nit la dimissió del seu càrrec al president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Puigdemont li ha acceptat la dimissió. Vila ha estat una de les veus que ha mostrat més dubtes a l'hora de proclamar la república catalana i de les que ha defensat amb un posicionament més clar la necessitat de convocar unes eleccions autonòmiques per sortir de la crisi que enfronta Catalunya i Espanya. L'escenari de les eleccions ha estat un dels més probables durant bona part del dia, però finalment el president Puigdemont ha decidit no convocar-les en entendre que el govern espanyol aplicaria igualment l'article 155 de la Constitució espanyola de suspensió de l'autonomia.