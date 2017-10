DIRECTE | Rajoy defensa l'aplicació del 155 perquè «no hi ha alternativa»

Catalunya va viure ahir una autèntica muntanya russa política i emocional. Un dia llarg, molt llarg, que va començar amb una reunió de matinada a Palau i que durant el matí va semblar que, gràcies a la mediació d'Íñigo Urkullu i el PSC, tot apuntava cap a una convocatòria d'eleccions autonòmiques (amb la consegüent indignació de l'independentisme, que va ja començar a titllar Carles Puigdemont i el PDeCAT de traïdors), però que va fer un (nou) gir inesperat a primera hora de la tarda, quan Puigdemont va dir que finalment havia decidit no convocar-les perquè no tenia cap garantia que el Govern espanyol suspengués l'aplicació de l'article 155. Davant d'això, va anunciar que correspon al Parlament «procedir amb allò que la majoria parlamentària determini en relació amb les conseqüències de l'aplicació del 155 contra Catalunya» El Parlament, doncs, ha d'afrontar avui la votació definitiva.

10.43 . Els diputats de JxSí es reuneixen poc abans del ple que podria declarar la independència

Els diputats de JxSí es troben reunits al Parlament des de les 9.50 h, poques hores abans que comenci el ple que podria declarar la independència. El president del grup parlamentari, Lluís Corominas, i la portaveu, Marta Rovira, encapçalen la reunió a la qual no assisteixen d'entrada ni el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni el vicepresident, Oriol Junqueras. Junqueras ja és al Parlament però s'ha dirigit directament als despatxos de JxSí sense entrar a la reunió que se celebra a una de les sales de la cambra catalana. El portaveu adjunt de JxSí, Roger Torrent, ha sortit un moment de la reunió per mantenir una conversa informal d'uns minuts amb els diputats de la CUP Carles Riera, Albert Botran i Gabriela Serra. JxSí es va conjurar ahir dijous a presentar una proposta de resolució per aplicar el mandat de l'1-O i iniciar el procés constituent.

10.33 - Rajoy subratlla que la situació és excepcional i per això requereix el 155

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha admès avui que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució és "excepcional" perquè la situació a Catalunya també ho és, i amb "conseqüències molt greus per a moltíssimes persones". Rajoy ha començat així la seva intervenció en el ple del Senat que debat i vota les mesures del Govern per a Catalunya a l'empara de l'article 155 de la Constitució.

10.16 - Rajoy explica al Senat la intervenció de Catalunya a través del 155

10.01 - Rajoy arriba entre aplaudiments al Senat

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha arribat aquest matí a les 10h al Senat. Ha entrat pel passadís de la cambra alta després que ho fessis la plana major dels seus ministres. Rajoy ha entrat a l'hemicicle entre forts aplaudiments de la seva bancada. A banda dels senadors i els ministres, també han fet costat al govern espanyol d'altres diputats populars del Congrés i càrrecs del partit, convidats per seguir la sessió que aprovarà el dictamen de Senat sobre el 155. El president espanyol s'ha assegut al costat de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que ja va defensar l'actuació de l'executiu durant el tràmit de la comissió conjunta.

09.34 - Albiol es planteja demanar votació secreta

El president del grup parlamentari del PPC, Xavier García Albiol, estudia que la votació de les propostes de resolució a la sessió del ple d'aquest divendres sigui secreta. És una opció que els populars sospesen perquè creuen que "hi podria haver divisió important" dins de JxSí de cara una votació sobre la declaració d'independència. Quan que es concretin les propostes de resolució dels grups parlamentaris, els populars analitzaran totes les "teories vàlides", ha explicat Albiol. Tampoc descarten, per contra, que es visualitzi la votació perquè tots els diputats "donin la cara" i per tant "quedin retratats". "Fins que no es conegui el text definitiu no tenim elements suficients per valorar l'opció estratègicament més vàlida", ha assegurat Albiol en declaracions als mitjans aquest divendres al Parlament.

09.03 - El PSC vol que el Parlament insti Puigdemont a "desistir d'una secessió unilateral"

El PSC ha presentat una proposta de resolució perquè el Parlament insti el Govern a "desistir d'una secessió unilateral" i al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a convocar eleccions "segons la legalitat vigent". La proposta també demana al govern espanyol la "paralització" dels tràmits per a l'autorització del desplegament de l'article 155 de la Constitució. El text reclama el "restabliment d'un marc de diàleg entre les institucions catalanes i del conjunt d'Espanya en un procés de distensió i desescalada del conflicte". Afegeix que aquest ha d'incloure també el reconeixement per part del Govern de la "plena vigència" de l'Estatut i la Constitució, el reconeixement de que no s'ha declarat la independència, l'establiment d'una mesa de diàleg entre totes les formacions catalanes, la normalització de les relacions entre governs i l'inici d'un procés de reforma constitucional.

23.54 - Santi Vila dimiteix

El conseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, ha presentat ahir a la nit la dimissió del seu càrrec al president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Puigdemont li ha acceptat la dimissió. Vila ha estat una de les veus que ha mostrat més dubtes a l'hora de proclamar la república catalana i de les que ha defensat amb un posicionament més clar la necessitat de convocar unes eleccions autonòmiques per sortir de la crisi que enfronta Catalunya i Espanya. L'escenari de les eleccions ha estat un dels més probables durant bona part del dia, però finalment el president Puigdemont ha decidit no convocar-les en entendre que el govern espanyol aplicaria igualment l'article 155 de la Constitució espanyola de suspensió de l'autonomia.