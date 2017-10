DIRECTE | Rajoy cessa tot el govern català i convoca eleccions el 21 de desembre

20.30 - Mariano Rajoy cessa tot el Govern català i convoca eleccions a Catalunya el 21 de desembre

18.25 - El BOE publica l'acord del Senat amb totes les mesures del 155

18.00 - L'executiu central recorre al Constitucional la declaració d'independència

17.40 - Rull assumeix les funcions de conseller d'Empresa i Coneixement després de la dimissió de Vila

17.30 - La prima de risc es dispara i frega els 120 punts mentre que la borsa cau després de la declaració d'independència de Catalunya

17.20 - LL'ANC i Òmnium celebren el "pas històric" i es posen "al servei" de Govern i Parlament per construir la república

17.00 -Sánchez expressa el seu "més profund rebuig" a la declaració d'independència

16.30 - Puigdemont crida els ciutadans a mantenir el pols del país "en el terreny de la pau, el civisme i la dignitat"

16.15 - Rajoy promet que "l´Estat reaccionarà" i "adoptarà les decisions que correspongui per recuperar la legalitat a la tarda"

16.00 - El Senat aprova el permís a l'executiu central perquè apliqui el 155

16.00 - Montilla marxa de la votació del 155 al Senat

15.40 - Rajoy: «Demano tranquil·litat a tots els espanyols. L'estat de dret restaurarà la legalitat a Catalunya»

15.35 - Així ha viscut Girona la proclamació de la República Catalana: Celebració a la plaça del Vi i retirada de les banderes espnyoles de l'ajuntament i la delegació de la Generalitat

Retiren la bandera espanyola de la seu de la Generalitat a Girona. Més informació a https://t.co/YQxaEK7bsr pic.twitter.com/xSXG3SdBfI — Diari de Girona (@DiarideGirona) 27 d´octubre de 2017

15.29 - El Parlament declara la independència de Catalunya

15.19 - Vota Carles Puigdemont

EP

15.09 - Es procedeix a votar la proposta de resolució de JxSí i la CUP

15.01 - Forcadell llegeix la declaració d'independència del dia 10 en el Parlament abans de votar

14.56 - Els diputats de Cs, PSC i PPC abandonen el ple del Parlament abans de la votació de la resolució de JxSí i la CUP

EP

14.44 - La fiscalia demana mantenir a presó Sànchez i Cuixart perquè segueixen instant a la mobilització

14.49 - Marta Rovira: «Avui fundem un nou país, fem-ho»

14.40 - Carles Riera: "Aquest pas el fem dempeus. Iniciem la destitució del règim del '78 i proclamem la república catalana"

14.33 - El PPC acusa l'independentisme de titllar de «fatxa» el que no pensa com ell

14.28 - Milers de persones segueixen des dels voltants del Parlament el que ocorre en el ple

Ambient espectacular al voltant del Parlament. Emocionats per viure aquest ple històric. Us esperem aquí! #FemLaRepública pic.twitter.com/gOKhBTiA93 — Assemblea Nacional (@assemblea) 27 de octubre de 2017



14.22 - CSQP: «Uns pocs però amb poder han jugat una partida d'escacs carregada de testosterona amb Catalunya de tauler»

14.20 - Les empreses que han abandonat Catalunya des del referèndum són ja 1.681

14.18 - El PSC acusa l'independentisme de «rebentar-ho tot» amb la DUI

14.10 - Els mitjans públics catalans demanen al Senat que es rebutgi «la intervenció»

14.05 - Carrizosa (Cs) trenca la proposta de resolució que proclama la república en el ple

13.57 - El govern espanyol diu que Puigdemont volia immunitat, retirar el 155 i alliberar Sànchez i Cuixart a canvi d'eleccions

13.35 - Carlos Moedas (UE): «Hem de defensar l'ordre constitucional d'Espanya»

13.16 - Més 200 alcaldes sobiranistes van al Parlament per donar suport

ACN

13.01 - El PSOE retira l'esmena per aturar el 155 si hi ha eleccions després que JxSí ha registrat la proposta de DI al Parlament

12.36 - Seguiment del ple des de Girona

Laura Fanals

12.34 - Cs, PSC i PPC no participaran en la votació per declarar la independència

11.57 - Intercanvi de llibres entre Rajoy i una senadora d'ERC

EP

11.39 - JxSí i la CUP demanen al Parlament «instar» al Govern a proclamar una república

11.29 - Centenars de persones comencen a concentrar-se als voltants del Parlament

11.18 - La Fiscalia adverteix que actuarà «contra tots aquells» que participin en una DUI

10.43 . Els diputats de JxSí es reuneixen poc abans del ple que podria declarar la independència

10.33 - Rajoy subratlla que la situació és excepcional i per això requereix el 155

10.16 - Rajoy explica al Senat la intervenció de Catalunya a través del 155

10.01 - Rajoy arriba entre aplaudiments al Senat

09.34 - Albiol es planteja demanar votació secreta

09.03 - El PSC vol que el Parlament insti Puigdemont a "desistir d'una secessió unilateral"

23.54 - Santi Vila dimiteix

El president del govern Mariano Rajoy ha comparegut en roda de premsa per anunciar l'aplicació immediata de l'article 155 de la Constitució i les mesures que això comporta. Les més destacades, el cessament immediat de tot el Govern català i la convocatòria d'eleccions per al proper 21 de desembre.El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ja ha publicat l'acord del Senat que recull totes les mesures de l'article 155. La cambra alta ha aprovat aquest divendres per una àmplia majoria el dictamen (214 vots a favor, 47 en contra i una abstenció). L'aprovació s'ha fet poc després de les quatre i passades unes dues hores el BOE ja publicava l'acord. Paral·lelament, el Consell de Ministres ja està reunit a la Moncloa en sessió extraordinària des de les sis de la tarda. En aquesta reunió, el govern espanyol aprovarà els decrets per aplicar les primeres mesures. El mateix president espanyol, Mariano Rajoy, ha anunciat que la primera mesura que faran serà cessar el president Puigdemont i tot el seu Govern. Consulta totes les mesures que permet el 155... El Govern espanyol recorrerà davant el Tribunal Constitucional la declaració d'independència aprovada al parlament català, segons han confirmat fonts de l'Executiu. Les mateixes fonts han assenyalat que, quan el Senat aprovi les mesures incloses en el 155 per intervenir a Catalunya, el Govern les iniciarà de forma inmediata en el Consell de Ministres, que es podria reunir aquesta mateixa tarda, tot i que encara no ha estat convocat.El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha assumit les funcions de conseller d'Empresa i Coneixement, després de la dimissió de Santi Vila aquest dijous al vespre. Així ho ha decretat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, tal com recull el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) aquest divendres. Així doncs, "mentre romangui vacant el càrrec de conseller d'Empresa i Coneixement", Rull s'encarregarà del despatx dels assumptes i les funcions que fins ara feia Vila, assegura el DOGC.Tot i que durant la primera meitat del dia la prima de risc ha anat a la baixa, arribant als 111 punts (-4,8%), després de la declaració d'independència del Parlament de Catalunya s'ha disparat fins als gairebé 120 punts, un augment del 3,6% respecte els 116 punts amb que va tancar el dia anterior. La prima de risc és la diferència del bo espanyol a 10 anys amb el seu homòleg alemany i és un indicador de la confiança dels mercats en l'economia espanyola. Pel que fa a l'Ibex 35, el principal selectiu de la borsa espanyola, ha tancat la sessió amb un descens proper a l'1,5%.L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmium Cultural han celebrat el "pas històric" que ha donat aquest divendres el Parlament i s'han posat "al servei" del Govern i el Parlament per omplir de contingut i continuar construint la república catalana. En una atenció als mitjans, el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, ha afirmat que la proclamació marca "un abans i un després" i ha afirmat que ara toca que l'executiu català "comenci a actuar com a Estat". El portaveu i líder accidental d'Òmnium, Marcel Mauri, ha esperat que a partir d'avui "es puguin obrir vies de diàleg" amb el govern espanyol i que aquest entengui la "barbaritat" que suposa que els presidents de les dues entitats, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, estiguin a la presó i que s'apliqui l'article 155 de la Constitució. Precisament, els dos portaveus han tingut un record per als presidents empresonats i han reiterat l'exigència de que siguin posats en llibertat.El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha expressat el seu "més profund rebuig" davant la declaració d'independència "imposada pel bloc secessionista" al Parlament i ha assenyalat el president Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras com els "principals responsables de la fractura i l'esquinç de la societat catalana i espanyola".El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet una crida als ciutadans a mantenir el pols del país "en el terreny de la pau, el civisme i la dignitat, com ha passat sempre i com continuarà passant". En el marc d'un acte que s'ha celebrat al Parlament per escenificar la declaració d'independència, Puigdemont ha defensat que la cambra catalana, legítimament escollida, ha fet un pas "llargament esperat i lluitat".El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest divendres des dels passadissos del Senat que "l´Estat de dret reaccionarà" i "adoptarà les decisions que correspongui per recuperar la legalitat aquesta tarda". Segons Rajoy, la declaració del Parlament "és la prova inequívoca del necessari que era que el Senat aprovés la proposta del 155". "Avui el Parlament de Catalunya ha aprovat una cosa que en opinió d´una gran majoria de persones no només va contra la llei, sinó que és un acte delictiu, perquè suposa declarar una cosa que no és possible, la independència de Catalunya". En aquest marc, ha afirmat que el seu govern "adoptarà les decisions que correspongui per recuperar la legalitat aquesta tarda", en què se celebrarà un Consell de Ministres ordinari a les 5 i un altre d´extraordinari a les sis amb l´objectiu de "recuperar la legalitat".El ple del Senat ha donat llum verda definitiva per 214 vots a favor, 47 en contra i 1 abstenció al permís perquè el govern espanyol adopti mesures a Catalunya per la via de l´article 155 de la Constitució . Ho ha fet amb els vots del PP, PSOE, Cs, UPN i Foro Asturias, mentre que Podem i les seves confluències, ERC, PDeCAT, PNB i Bildu han votat en contra del que consideren un "error històric", en paraules del portaveu d´Units Podem, Ramón Espinar. El govern espanyol podrà adoptar ja les primeres mesures via decret en un Consell de Ministres que podria tenir lloc aquesta mateixa tarda o, a tot estirar, dissabte al matí. L´executiu espanyol està habilitat ara per destituir el president de la Generalitat i tot el seu Govern i substituir-lo per un organisme o autoritat que designi, i a establir que el Parlament no podrà celebrar debats d´investidura. Més informació... L'expresident de la Generalitat i senador del PSC, José Montilla, ha abandonat l'hemicicle del Senat moments abans de la votació de l'article 155 de la Constitució. Montilla ha seguit la votació des d'un televisor a la sala dels passos perduts, des d'on ha llegit una declaració als mitjans explicant les motivacions per no participar en aquesta votació, assenyalant que marxar era "la millor manera d'exposar la meva posició". Montilla ha explicat que no ha volgut votar en contra per "no avalar l'actuació irresponsable dels que volen trencar amb la legalitat i portar Catalunya a un precipici" però tampoc a favor, en la seva condició d'expresident de la Generalitat i el "compromís" amb la institució. L'expresident ha afegit que continuarà compromès "amb tothom qui faci els esforços necessaris per reconstruir els ponts".El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha demanat "tranquil·litat a tots els espanyols" a través del seu compte de Twitter just després que el Parlament hagi declarat la República catalana independent i hagi instat el Govern a aplicar-ne els efectes i obrir el procés constituent. "L'estat de dret restaurarà la legalitat a Catalunya", ha afegit. Mentrestant, el ple del Senat continua debatent si dona permís al govern espanyol per aplicar l'article 155 de la Constitució. Més informació... El Parlament ha declarat la República catalana independent i ha instat el Govern a aplicar-ne els seus efectes desenvolupant la llei de transitorietat jurídica i obrint el procés constituent. La proposta presentada per JxSí i la CUP ha obtingut el vot afirmatiu de 72 diputats en una votació secreta que s'ha fet en una urna. Cs, PPC i PSC han marxat de l'hemicicle per no participar de la votació. El text aprovat estableix, en la seva part declarativa, que s'assumeix el mandat del poble de Catalunya expressat a l'1-O i declara que "Catalunya esdevé un estat independent en forma de República". Així mateix, el text també insta el Govern a dictar "totes les resolucions necessàries" per desenvolupar la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república així com obrir el procés constituent.La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha llegit davant el ple la declaració d'independència que els diputats de JxSí i la CUP van signar el 10 d'octubre a l'Auditori del Parlament, que no va arribar a entrar en vigor perquè no es va votar en el ple que es va fer just abans.Tampoc es votarà aquest divendres però forma part de la part expositiva de la proposta de resolució de JxSí i la CUP amb la qual volen instar el Govern a aplicar la llei de transitorietat jurídica i a iniciar un procés constituent. La declaració constitueix la república catalana com a "Estat independent i sobirà, de dret, democràtic i social" en virtut del resultat del referèndum de l'1 d'octubre.La Fiscalia de l'Audiència Nacional espanyola creu que els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han de seguir en presó preventiva ja que des del centre penitenciari segueixen instant a la mobilització de la ciutadania, cosa que suposaria, segons el ministeri públic, una reiteració del delicte de sedició pel qual se'ls investiga. De fet, assegura que tots dos van mobilitzar la ciutadania el 20 de setembre passat per intentar impedir a la Guàrdia Civil endur-se documentació i detinguts dels llocs que estava escorcollant, cosa que el ministeri fiscal qualifica de "violència".La portaveu del grup parlamentari de Junts pel Sí (JxSí), Marta Rovira, s'ha mostrat convençuda que aquest divendres es crea la República catalana. "Avui fundem un nou país, fem-ho", ha assegurat durant la seva intervenció en el debat del ple d'aquest migdia. La dirigent independentista ha dit que és "urgent" crear un espai lliure de repressió per poder prendre les decisions que vulgui la societat. Rovira ha insistit en la importància del procés constituent per a bastir els pilars de la República, un procés constituent "sense límits ni subordinació". A més, la portaveu del grup majoritari ha augurat que "venen temps difícils i de tensió", però també ha subratllat que "no hi ha alternativa". "No serà fàcil, gratuït, ho sabem", ha apuntat Rovira, que tot i això confia en el talent, la xarxa de complicitats, la solidaritat i la cooperació civil per a fer possible la implementació del resultat de l'1-O.El diputat de la CUP Carles Riera ha afirmat que aquets divendres el Parlament fa el pas cap a la república "dempeus, amb el cap alt, no de genolls ni com a súbdits sinó com a persones lliures i sense por". "O amb la por compartida amb tendresa i solidaritat, que esdevé determinació i coratge", ha afegit. En aquest context, ha manifestat que s'inicia la destitució del règim del '78 i la monarquia borbònica i es proclama la República catalana. "Avui és un dia molt feliç", ha celebrat el diputat cupaire. Riera ha fet un repàs històric per demostrar que el pas d'aquest divendres "ve de lluny" i ha qualificat l'Estat de "despòtic". "Ha arriba l'hora del poble, sense encara estructures d'estat, construint una república des de baix", ha conclòs.El portaveu del PPC al Parlament, Alejandro Fernández, ha acusat aquest divendres l'independentisme de titllar de "fatxes" els que no pensen com ells, i ha citat periodistes, polítics i artistes, incloent ara també l'exconseller Santi Vila. "Fins i tot vostè va ser fatxa durant tres. No li fa vergonya liderar un moviment que assenyala fatxes? Hi ha algú al planeta Terra i a la Via Làctia que no sigui Maduro que no sigui fatxa?", ha etzibat dirigint-se al president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Fernández ha parlat de "dia negre per a la democràcia", i ha advertit que la resposta a una DUI serà "més Espanya", perquè "més Espanya és més Catalunya". Els populars, ha afegit, es dedicaran ara a promoure la "reconciliació".La diputada de CSQP Marta Ribas s'ha mostrat aquest divendres "indignada" tant amb el bloc independentista per empènyer la via "unilateral" com també amb els partits estatals que tiren endavant l'aprovació de l'article 155 de la Constitució al Senat. "Indignada amb el PP i la seva nul·la voluntat de diàleg, amb qui ha aplaudit al Senat anular l'autonomia, amb els governs que engrandeixen problemes, amb el desconcert, la incertesa, la improvisació i el surrealisme de l'ambient polític i social del país; indignada per la sensació que alguns, molt poquets, però alguns amb poder han jugat un partida d'escacs les darreres setmanes carregada de testosterona on el tauler era Catalunya i els peons, la ciutadania", ha etzibat la diputada de la coalició d'esquerres en defensar les propostes de resolució durant el debat específic per donar resposta a l'aplicació del 155. De fet, Ribas ha assegurat que el seu grup votarà 'no' als textos dels grups perquè veuen com una "barbaritat" les vies que estan seguint tant el bloc independentista com la resta de l'oposició. "La DUI no ens protegirà del 155", ha advertit Ribas.El nombre d'empreses que han traslladat la seva seu social des de Catalunya a altres llocs d'Espanya s'eleva ja a 1.681 des del referèndum il·legal de l'1 d'octubre fins ahir, dijous, segons dades del Col·legi de Registradors d'Espanya. En la jornada d'ahir, van abandonar aquesta comunitat autònoma 78 companyies, de les quals 73 estaven establertes a Barcelona, dos a Girona, dues altres a Lleida i una a Tarragona.La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, ha acusat l'independentisme de "rebentar-ho tot" amb la DUI, de "destrossar-ho tot" posant en marxa el "monstre" de la Llei de transitorietat jurídica. "No en el nostre nom", ha exclamat. L'aplicació del 155, ha dit, és ja "inevitable". En la seva intervenció per defensar les propostes de resolució del PSC, ha lamentat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, hagi preferit "quedar-se amb els purs" i tirar pel dret, però l'ha advertit que els que ara li donen suport "ahir li deien que pot passar d'heroi a traïdor en qüestió de segons". Granados ha denunciat una estratègia "deliberada" i pagada amb els diners de tots per "intentar inocular l'odi cap a altres terres d'Espanya, per generar divisió i fractura entre les famílies, companys de feina i amics".La repercussió de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució sobre els mitjans públics catalans també ha arribat als passadissos del Senat. El president del comitè professional de TV3, Lluís Caelles, acompanyat d'altres representants dels mitjans públics catalans, ha traslladat al delegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo la preocupació per com afectarà l'activació d'aquest article al seu dia a dia. En el marc d'una conversa informal als passadissos de la cambra alta, Caelles ha retret el perquè "intervenen" els mitjans públics, al que el delegat del govern espanyol ha respost que no s'ha de parlar d'intervenció ni de suspensió, i "s'ha d'usar bé el llenguatge". Millo, que ha dit que desconeixia com s'articularia el que va proposar el govern espanyol, ha insistit diverses vegades en què l'objectiu de l'article 155 de la Constitució no són els mitjans sinó "garantir l'ordre constitucional".El Portaveu de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha trencat aquest divendres des del faristol del Parlament la proposta de resolució de JxSí i la CUP que inclou en el seu preàmbul la proclamació de la república catalana i el desenvolupament de la llei de transitorietat jurídica: "No permetrem que es carreguin les institucions catalanes". Durant la seva intervenció en el ple per abordar les conseqüències de l'article 155 de la Constitució, ha lamentat que amb l'aprovació d'aquesta proposta vulguin "privar els catalans del seu passaport espanyol", i ha criticat que ho facin sota el pretext de resistir a la intervenció de l'autogovern català en l'aplicació d'aquest article.El govern espanyol assegura que les negociacions per evitar l'aplicació del 155 van estar vives durant tot el dijous i que van existir "nombroses converses" entre diversos representants del govern espanyol i també de la Generalitat, inclòs algun conseller. Ara bé, fonts del govern espanyol apunten que el president de la Generalitat, Carles Puigemont, "ho volia tot" a canvi de convocar eleccions anticipades. Aquestes fonts asseguren que el president va platejar com a contrapartida a la convocatòria electoral immunitat judicial tant per a ell com per a la resta del Govern, també que s'aturessin les mesures del 155, la sortida de la presó dels líders d'ANC, Jordi Sànchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i la retirada dels efectius policials que el Ministeri de l'Interior va enviar a Catalunya abans de l1-O i que manté "de manera indefinida":El comissari europeu d'Investigació, Ciència i Innovació, Carlos Moedas, ha afirmat avui que la Unió Europea (UE) "ha de defensar l'ordre constitucional d'Espanya" davant el repte independentista a Catalunya. "Sento que el que està passant és una cosa molt difícil per a totes les parts, però nosaltres, com a UE, hem de defensar l'ordre constitucional d'Espanya", ha assenyalat Moedas, preguntat per la situació a Catalunya. El comissari ha indicat que "tots hem de respectar els països com són, respectar la seva Constitució".Més de 200 alcaldes sobiranistes han acudit aquest matí al Parlament per expressar el seu suport als grups de Junts pel Sí (JxSí) i la CUP, a l'espera que es votin les seves propostes de resolució, que contenen una declaració formal d'independència. Encapçalats pel president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i alcalde de Premià de Mar (Barcelona, Miquel Buch, i la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú (Garraf), Neus Lloveras, els congregats, amb les seves vares d'alcalde a la mà, han celebrat un breu acte a l'auditori del Parlament.El portaveu del PSOE al Senat, Ander Gil, ha anunciat aquest divendres que la seva formació retira l'esmena que havia presentat per paralitzar l'aplicació de les mesures del 155 en el cas de convocatòria d'eleccions per part del president de la Generalitat, Carles Puigdemont . Ho fa, ha dit, després de veure com Junts pel Sí ha registrat al Parlament una iniciativa on proposa "constituir una república catalana com a estat independent i sobirà". Gil ha afirmat que la seva formació ha buscat "fins l'últim minut" una "sortida" a la situació, però "la resposta de Junts pel Sí" és "un cop de porta" a la "proposta sincera de diàleg", i per tant el PSOE "retira l'esmena que estava vivia sobre aquesta última oportunitat per paralitzar el 155".Desenes de persones, la majoria estudiants, segueixen en pantalla gegant el ple del Parlament des de la plaça del Vi de Girona.Ciutadans, el PSC i el PP Català no participaran en la votació al Parlament de la proposta de resolució que plantejarà declarar Catalunya com a estat independent, segons han anunciat els líders d'aquests partits just abans d'iniciar-se la segona sessió del ple. Junts pel Sí (JxSí) i la CUP han registrat avui al Parlament una proposta de resolució en la qual -en la seva part expositiva, i no en la part que se sotmet a votació- es planteja "assumir el mandat del poble expressat en referèndum" i "declarar Catalunya com a Estat independent en forma de república".La intervenció de la portaveu d'ERC al Senat, Mirella Cortés, ha acabat amb un intercanvi de llibres amb el president espanyol, Mariano Rajoy . La senadora ha fet un discurs molt dur contra el 155 i l'actuació del govern espanyol a Catalunya, ha dit que no faran "ni un pas enrere" i ha cridat "Visca la república catalana". En baixar del faristol, s'ha adreçat a l'escó on està el president espanyol, Mariano Rajoy, i li ha entregat un exemplar del llibre 'Catalunya per a espanyols', de Salvador Giner. Rajoy ha respost el gest i li ha donat un exemplar de la Constitució i, tot i que ella li ha dit que ja la tenia, l'ha agafat. Després, des del seu escó ha mostrat els dos llibres de la Constitució.JxSí i la CUP han registrat aquest divendres al Parlament una proposta de resolució perquè la Cambra aprovi "instar el Govern a dictar totes les resolucions necessàries per al desenvolupament de la Llei de Transitorietat Jurídica i fundacional de la República". El document recull la declaració d' independència que els diputats de JxSí i la CUP van signar el 10 d'octubre en una sala del Parlament, una declaració que mai no va entrar en vigor perquè el president català, Carles Puigdemont, la va deixar en suspens. Així, el document no proclama la independència, sinó que insta el Govern que ho faci sense precisar com ha de fer-ho, i també reclama a l'Executiu català "declarar l'inici i obertura del procés constituent".Centenars de persones es concentren als voltants del Parc de la Ciutadella --on està el Parlament-- per seguir el ple en què es votaran les resolucions en resposta a l'article 155 de la Constitució. Convocats per l'ANC i altres entitats a les 10.30 hores, els concentrats van arribant en un degoteig constant, amb l'epicentre en l'accés al Parlament del passeig Picasso. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han restringit l'accés al parc de la Ciutadella a partir de les 8.30 d'aquest divendres amb motiu de la mobilització.Els concentrats porten cartells i criden per l'alliberament dels presidents de l'ANC i d'Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i contra l'aplicació de l'article 155 i banderes --la majoria estelades--, i han aplaudit el pas d'alcaldes, vara en mà, cap al Parlament.155.La Fiscalia General de l'Estat preveu incloure els membres de la Mesa del Parlament de Catalunya en la querella per un delicte de rebel·lió que està preparant en cas que aquests parlamentaris acordin aquest divendres en la sessió d'aquesta cambra una declaració unilateral d'independència.La querella que s'està preparant pel Ministeri Públic i que inicialment es va anunciar que es presentaria contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, podria incloure també el vicepresident Oriol Junqueras i la resta de membres del govern autonòmic per la tasca que estan fent per dur a terme el seu projecte secessionista.Els diputats de JxSí es troben reunits al Parlament des de les 9.50 h, poques hores abans que comenci el ple que podria declarar la independència. El president del grup parlamentari, Lluís Corominas, i la portaveu, Marta Rovira, encapçalen la reunió a la qual no assisteixen d'entrada ni el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni el vicepresident, Oriol Junqueras. Junqueras ja és al Parlament però s'ha dirigit directament als despatxos de JxSí sense entrar a la reunió que se celebra a una de les sales de la cambra catalana. El portaveu adjunt de JxSí, Roger Torrent, ha sortit un moment de la reunió per mantenir una conversa informal d'uns minuts amb els diputats de la CUP Carles Riera, Albert Botran i Gabriela Serra. JxSí es va conjurar ahir dijous a presentar una proposta de resolució per aplicar el mandat de l'1-O i iniciar el procés constituent.El president del govern espanyol ha demanat aquest dimecres el suport del Senat a les mesures del seu executiu per a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya assegurant que "no hi ha alternativa" per "corregir" un "procés continuat de decisions antidemocràtiques" a Catalunya. Segons el president espanyol, l'únic responsable del desplegament de la intervenció a Catalunya és el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè "va ser ell i només ell" qui va escollir mitjançant les seves actuacions que el 155 tirés endavant. En aquest sentit, ha afirmat que el 155 encara la seva aprovació definitiva al Senat perquè no hi ha hagut "canvis substancials" d'ençà del discurs del president de la Generalitat al Parlament el 10 d'octubre. "El que amenaça Catalunya no és l'article 155, sinó l'actitud del govern de la Generalitat", ha afirmat després de retreure a Puigdemont que no hagi comparegut al Senat: "Jo hagués vingut aquí a defensar les meves posicions, encara que estigués en immensa minoria".El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha arribat aquest matí a les 10h al Senat. Ha entrat pel passadís de la cambra alta després que ho fessis la plana major dels seus ministres. Rajoy ha entrat a l'hemicicle entre forts aplaudiments de la seva bancada. A banda dels senadors i els ministres, també han fet costat al govern espanyol d'altres diputats populars del Congrés i càrrecs del partit, convidats per seguir la sessió que aprovarà el dictamen de Senat sobre el 155. El president espanyol s'ha assegut al costat de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría , que ja va defensar l'actuació de l'executiu durant el tràmit de la comissió conjunta.El president del grup parlamentari del PPC, Xavier García Albiol, estudia que la votació de les propostes de resolució a la sessió del ple d'aquest divendres sigui secreta. És una opció que els populars sospesen perquè creuen que "hi podria haver divisió important" dins de JxSí de cara una votació sobre la declaració d'independència. Quan que es concretin les propostes de resolució dels grups parlamentaris, els populars analitzaran totes les "teories vàlides", ha explicat Albiol. Tampoc descarten, per contra, que es visualitzi la votació perquè tots els diputats "donin la cara" i per tant "quedin retratats". "Fins que no es conegui el text definitiu no tenim elements suficients per valorar l'opció estratègicament més vàlida", ha assegurat Albiol en declaracions als mitjans aquest divendres al Parlament.El PSC ha presentat una proposta de resolució perquè el Parlament insti el Govern a "desistir d'una secessió unilateral" i al president de la Generalitat, Carles Puigdemont , a convocar eleccions "segons la legalitat vigent". La proposta també demana al govern espanyol la "paralització" dels tràmits per a l'autorització del desplegament de l'article 155 de la Constitució. El text reclama el "restabliment d'un marc de diàleg entre les institucions catalanes i del conjunt d'Espanya en un procés de distensió i desescalada del conflicte". Afegeix que aquest ha d'incloure també el reconeixement per part del Govern de la "plena vigència" de l'Estatut i la Constitució, el reconeixement de que no s'ha declarat la independència , l'establiment d'una mesa de diàleg entre totes les formacions catalanes, la normalització de les relacions entre governs i l'inici d'un procés de reforma constitucional.El conseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, ha presentat ahir a la nit la dimissió del seu càrrec al president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Puigdemont li ha acceptat la dimissió. Vila ha estat una de les veus que ha mostrat més dubtes a l'hora de proclamar la república catalana i de les que ha defensat amb un posicionament més clar la necessitat de convocar unes eleccions autonòmiques per sortir de la crisi que enfronta Catalunya i Espanya. L'escenari de les eleccions ha estat un dels més probables durant bona part del dia, però finalment el president Puigdemont ha decidit no convocar-les en entendre que el govern espanyol aplicaria igualment l'article 155 de la Constitució espanyola de suspensió de l'autonomia.