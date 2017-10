Els estudiants: «Ni 155 ni eleccions»

Els estudiants universitaris, en vaga ahir, van sortir al carrer amb el lema «El poble ha votat: Ara República». Arreu de Catalunya es van repetir manifestacions i concentracions de milers d'estudiants per demanar «ni el 155 ni eleccions».

A Girona una sensació estranya va acompanyar els 1.500 estudiants gironins que van sortir ahir al carrer, inicialment per reclamar la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, així com per denunciar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

I és que a mitja manifestació, la notícia que Puigdemont havia dissolt el Parlament i tenia la voluntat de convocar eleccions autonòmiques va capgirarel signe de la protesta. De cop, els crits de «Llibertat Sánchez i Cuixart» o «Fora les forces d'ocupació', es van transformar en «Puigdemont dimissió».

La portaveu d'Universitats per la República a Girona, Mariona Vilaroya, va reconèixer que les notícies que els arribaven des de Barcelona «no els agradaven gens». «Estàvem convençudes que es proclamava la República, teníem autobusos muntats per anar a Barcelona. La decepció és gran», va reblar.

Vilaroya va deixar clar que, malgrat el nou escenari, la mobilització d'ahir «era imprescindible», perquè és «inadmissible l'aplicació de l'article 155». La portaveu d'Universitats per la República ressalta que el fons de la protesta és denunciar l'actitud de l'estat espanyol i l'empresonament de Sánchez i Cuixart.

En aquest sentit, Vilaroya va coincidiir amb el portaveu del Consell d'Estudiants de la UdG, Isaac Coronas, que ha reclamat la llibertat dels dos empresonats. Coronas recorda que representen totes les sensibilitats de la UdG, i que la no aplicació del 155 i la llibertat dels dos líders de la societat civil catalana «són punts compartits entre tots els estudiants». «Són dues línies vermelles que defensarem fins el final», adverteix.

La manifestació va començar des del Rectorat de la UdG, amb mig miler d'universitaris que van anar a les seus de l'ANC i Òmnium Cultural a deixar clavells i cartes, reclamant la llibertat dels dos presidents de les entitats. A cada una de les seus es va llegir un manifest i es van fer proclames en favor de la independència.



Vaga desigual

Les manifestacions estaven incloses en una jornada de vaga convocada per sindicats estudiantils. El seguiment per part de l'alumnat va ser desigual. Si en unes facultats l'aturada ha arribat al 90%, en concret, les de lletres, turisme i empresarials, a les de Medicina i Infermeria ha estat gairebé nul. Els estudiants de Psicologia i Educació també van donar suport a la vaga i l'activitat a les aules ha vorejat només el 25% del què és habitual.

Els estudiants van tapiar l'entrada a la subdelegació amb totxanes. Després van desplegar una pancarta per reclamar que l'edifici esdevingui una biblioteca.