La fiscalia demana mantenir a presó Sànchez i Cuixart perquè segueixen instant a la mobilització

La Fiscalia de l'Audiència Nacional espanyola creu que els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han de seguir en presó preventiva ja que des del centre penitenciari segueixen instant a la mobilització de la ciutadania, cosa que suposaria, segons el ministeri públic, una reiteració del delicte de sedició pel qual se'ls investiga.

De fet, assegura que tots dos van mobilitzar la ciutadania el 20 de setembre passat per intentar impedir a la Guàrdia Civil endur-se documentació i detinguts dels llocs que estava escorcollant, cosa que el ministeri fiscal qualifica de "violència".

En dos escrits, el fiscal assegura que van instar la ciutadania a bloquejar la sortida del cos armat del llocs on havia entrat, començant per la Conselleria d'Economia, però també la d'Exteriors a la Via Laietana, o a Bigues i Riells i Les Franqueses del Vallès.