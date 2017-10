La Fiscalia rebutja els recursos i s'oposa a deixar en llibertat Sánchez i Cuixart

La Fiscalia va informar en contra dels recursos interposats pels líders de l'ANC, Jordi Sànchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en entendre que es mantenen els motius pels quals van ser posats a la presó per sengles delictes de sedició en relació amb el setge a la Guàrdia Civil el 20 de setembre

El tinent fiscal de l'Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, va elevar ahir el seu informe a la secció segona de la sala penal d'aquest tribunal, a la que va correspondre resoldre els dos recursos, a l'haver estat plantejats en apel·lació i no davant la pròpia jutge que va decretar la presó, van informar fonts jurídiques.

En els seus recursos, la defensa de Cuixart al·lega que va mitjançar perquè els manifestants permetessin sortir a la Guàrdia Civil de la conselleria d'Economia, davant la seu de la qual es van apostar milers de manifestants, i que la protesta va ser convocada per múltiples entitats, no només per la seva.

Argumenta a més que ell mateix es va encarregar de mitjançar perquè els agents poguessin abandonar l'edifici -el que van fer a partir de les 4 de la matinada, després de més de 20 hores a la seu d'Economia- i que en cap moment la protesta anava encaminada a impedir els registres policials.

De la seva banda, el líder d'ANC exposa a la Sala en el seu recurs els seus «constants esforços» per garantir que la concentració davant el Departament d'Economia fora pacífica, encara que admet que sol podia controlar als manifestants que l'entitat havia convocat.

Sànchez reconeix també que tant ell com Cuixart es van erigir en interlocutors de la concentració i que això «va respondre a la voluntat de complir amb el seu deure de vetllar per l'adequat desenvolupament de la concentració que van convocar».

Tots dos neguen a més que existeixi risc de fuga perquè tots dos tenen arrelament a Catalunya, on viu la seva família i compten amb una ocupació, circumstàncies que segons el seu parer Lamela sí va tenir en consideració per deixar en llibertat provisional el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.

El president de l'Assembla Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, va assegurar que la «saviesa», el «coratge» i la «unitat» són claus en aquest moment i que cal buscar l'acord fins l'últim minut. Des de la presó madrilenya de Soto del Real, Sànchez va enviar un missatge on demana que «no es posi fàcil» i aconsella «llum als ulls» i «força al braç».

El portaveu de l'ANC, Agustí Alcoberro, va llegir un text redactat pel líder de l'entitat sobiranista en què també fa una crida a tirar endavant l'assemblea de càrrecs electes. «El món entendrà la veu legítima dels electes si l'estat espanyol mata el nostre govern i el Parlament», va afirmar el president de l'ANC, Jordi Sànchez, en una missiva.



Homenatge als «Jordis»

El ple del Parlament català per respondre a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya va arrencar amb un homenatge de la part sobiranista de l'hemicicle als líders d'entitats independentistes, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, a la presó per sedició des de fa una setmana. Va ser el diputat de Junts pel Sí (JxSí), Lluís Corominas, qui va proposar un aplaudiment per als presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, respectivament.

Els diputats de JxSí, els de la CUP i alguns altres, així com el Govern i diversos membres de la Mesa, es van posar en peu i van protagonitzar un llarg aplaudiment. A més, en la part on s'ubiquen els convidats durant el ple es van deixar buits dos seients, amb l'única presència de dos crespons grocs, per recordar als dos activistes independentistes, a la presó per promoure el setge a la Guàrdia Civil a la Conselleria d'Economia els dies 20 i 21 de setembre.