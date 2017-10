Iceta a Puigdemont: «Evitar el 155 és a les seves mans»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, es va oferir ahir per acompanyar avui al Senat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, amb l'objectiu de plantejar una sortida dialogada a l'actual situació política i malgrat les seves diferències. Iceta li va demanar també que convoqui eleccions autonòmiques. En la seva intervenció en el ple monogràfic del Parlament per abordar la resposta a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, el dirigent socialista va afirmar que acompanyaria el president al Senat «sabent que probablement el seu discurs no m'agradaria». «Vostè té la potestat de convocar eleccions i, fent-ho, de preservar les institucions d'autogovern», va prosseguir Miquel Iceta que, dirigint-se a Puigdemont, va afegir: «Evitar el 155 és a les seves mans».



Diàleg polític

En aquesta línia, el diputat socialista va proposar a Puigdemont dues opcions: convocar eleccions «d'acord amb la legalitat vigent», la qual cosa demostraria de forma «indirecta» que «les institucions es mantenen en la legalitat», o comparèixer avui al Senat per mostrar-se disposat a «iniciar un diàleg polític sense cap apriorisme». Iceta va començar la seva intervenció elogiant el president «per la valentia d'haver dubtat entre la convicció i la responsabilitat», en referència als seus últims moviments, i va afirmar ser conscient de «la soledat, la incertesa i les pressions de tota mena que ha d'estar patint».

Tot i així, va recordar al president català que és ell qui té «la clau per acabar la legislatura» de manera que «es preservin les institucions d'autogovern». D'altra banda, Iceta va asseverar que aquesta legislatura «ha estat un desastre total i absolut», ja que acaba amb una «economia més feble i un país més aïllat internacionalment», la qual cosa demostra que «els objectius i estratègies» inicials eren erronis. El líder del PSC sosté, no obstant això, que no es pot «rendir, i crec que vostè [Carles Puigdemont] tampoc pot fer-ho, fins a l'últim moment» per solucionar l'actual conflicte amb l'Estat.



«Donar la cara»

De la seva banda, el líder del PP Català, Xavier García Albiol, va reclamar al president català, Carles Puigdemont, que anés al Senat per «donar la cara» i posar «punt final» al full de ruta independentista; en aquesta línia, considera que el Govern central està «legitimat» per aplicar l'article 155 de la Constitució.

En la intervenció que va fer en el ple monogràfic d'ahir, Albiol va qualificar de «surrealista» i d'«insòlit» que va passar ahir a Catalunya. Va qualificar Puigdemont d'«enredaire professional», d'estar «instal·lat en la mentida» i que, «per aconseguir els seus objectius no li importa la voladura de la convivència a Catalunya».

«Té una última oportunitat i li demano que l'aprofiti. Estigui a l'altura de les circumstàncies i, demà a les 10 hores, presenti's al Senat, argumenti, doni els seus motius i doni la cara. Miquel Iceta diu que l'acompanyaria encantat. Jo també estic disposat a acompanyar-lo, però durant tot el viatge li aniré demanant que torni a la calma i a respectar els drets de tots els catalans», va exposar.

Tanmateix, Albiol va acusar el Govern català de «maltractar la Constitució, vulnerar l'Estatut, arruïnar l'economia, trencar la convivència i intentar treure Catalunya d'Espanya i d'Europa», de manera que el Govern central està «legitimat» per aplicar l'article 155 de la Constitució.