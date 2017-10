JxSí proposa avui al Parlament fer efectiu el mandat del referèndum

El Parlament de Catalunya, després d'una jornada caòtica i plena d'incerteses, va començar finalment ahir a les sis de la tarda el ple específic per respondre a l'aplicació de l'article 115. Una sessió que continuarà avui amb la presentació de les resolucions per part dels grups i debat i votació d'aquestes cap a les 12 del migdia i que podrien incloure una declaració d'independència.

En aquest sentit, el president de Junts pel Sí (JxSí), Lluís Corominas, va assegurar en el primer torn d'intervenció que el seu grup proposarà avui «continuar el mandat» del referèndum de l'1 d'octubre i va assegurar que la cambra catalana «no permetrà l'agressió» que suposa l'aplicació del 155.

El Govern finalment va decidir no intervenir en el debat d'ahir i tot va quedar en mans dels portaveus dels diferents grups. S'esperava inicialment que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es dirigís a la cambra però finalment va declinar fer-ho.

Així, després que el president descartés eleccions, Corominas va dir al ple que «és el Parlament qui ha de respondre a l'agressió de l'Estat en el Consell de Ministres» i va afirmar que aquest «vol imposar la Constitució i la unitat d'Espanya amb sang i por». El president de JxSí va dir que el Parlament «no és propietat del Consell de Ministres del PP», sinó que és «del poble de Catalunya».

En el segon torn d'intervenció, Corominas va insistir a posar en marxa el «procés constituent» d'una república catalana per evitar que el Govern espanyol «imposi una dictadura policial a Catalunya» i va acusar Rajoy de «mossegar» la mà estesa de Puigdemont, que havia ofert eleccions.



Ciutadans: «Encara és a temps»

Per la seva part, la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va ser especialment dura amb el president i va retreure a Puigdemont que no fes cas del «clam» de la societat catalana a favor de la convocatòria d'unes eleccions «amb urnes de veritat i amb garanties» per «tornar a la legalitat».

La líder de l'oposició va carregar contra el president de la Generalitat per haver «fracturat» la societat catalana i el va acusar de «defraudar, mentir i enganyar les dues meitats» amb el conat de convocar eleccions que va protagonitzar ahir. «Convocar eleccions era una sortida digna, democràtica i neta, i vostè l'ha deixat passar», va lamentar Arrimadas en el seu torn d'intervenció on va instar el president a «rectificar» perquè «encara és a temps».

En aquest sentit, va avisar Puigdemont que si no firma ell la convocatòria electoral, les urnes es posaran de tota manera, amb el 155. Al seu entendre, la reticència de Puigdemont a les eleccions respon a una estratègia «partidista» aliena a l'interès general, així com la voluntat d'esprémer el «victimisme» per part de les forces independentistes. Arrimadas va recalcar que l'actual situació no es pot prolongar en el temps perquè està perjudicant l'economia i està minvant la credibilitat de Catalunya en l'àmbit internacional.

«Mai un govern de la Generalitat va fer tant mal a Catalunya com l'han fet vostès», va reblar Arrimadas, que va retreure al president de la Generalitat que segueixi endavant amb la seva estratègia malgrat no comptar amb el suport unànime «ni tan sols» dels membres del seu govern.



La CUP demana fermesa

Des de la CUP van instar Puigdemont que «triï bé els companys de viatge» entre els que ahir se li van oferir per «ofrenar noves glòries a Espanya o els que van posar el seu cos l'1-O», en paraules del diputat Albert Botran. Va reclamar que entre ahir i avui «ningú mercadegi» amb el mandat popular i per això va dir al president que ha de «dir la veritat i actuar amb fermesa» i va afegir que només assumint el mandat de l'1-O podran «mirar a la cara a la gent» i que ha estat aquesta la que ha permès que avui no s'hagin «estimbat».

Anteriorment, el també diputat cupaire Benet Salellas va advertir que l'article 155 és «una arma de destrucció massiva» contra «el sistema institucional català» i va criticar el paper de PSC, Cs i PP.



CSQP, «preservar l'autogovern»

Des de CSQP, el president del grup parlamentari, Lluís Rabell, va emplaçar el president de la Generalitat a fer «el que faci falta per preservar l'autogovern». «Ningú té dret d'apostar el bé comú de l'autogovern en una juguesca particular o partidista», va afegir. Rabell va advertir que «qui no sap defensar els drets adquirits no podrà assolir-ne de nous» i li va reclamar que es deixi de banda l'èpica i s'aposti per majories àmplies, la cohesió social i els escenaris de diàleg per replicar l'Estat.

Per la seva part, el diputat de CSQP i líder de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachín, va assegurar a l'Estat que no vencerà el sobiranisme «ni amb la imposició del 155 ni amb cops de porra ni amb l'empresonament de la gent». A més, va retreure als socialistes que no liderin una moció de censura a Rajoy després de rebutjar la proposta d'eleccions.