L´executiu central recorre al Constitucional la declaració d´independència

El Govern espanyol recorrerà davant el Tribunal Constitucional la declaració d'independència aprovada al parlament català, segons han confirmat fonts de l'Executiu.

Les mateixes fonts han assenyalat que, quan el Senat aprovi les mesures incloses en el 155 per intervenir a Catalunya, el Govern les iniciarà de forma inmediata en el Consell de Ministres, que es podria reunir aquesta mateixa tarda, tot i que encara no ha estat convocat.

El Parlament, amb els vots de JxSí i la CUP, ha aprovat una resolució en la qual insta el Govern a dictar totes la resolucions necessàries per desplegar el marc legal de la "república" catalana i, en el seu preàmbul, es declara un "Estat independent en forma de república".

Una aprovació que s'ha produït mentre al Senat es debaten les mesures que s'aplicaran a l'empara de l'article 155.

Segons fonts del Govern central, portar a la pràctica aquestes mesures, un cop es tingui l'autorització de la cambra alta, és competència del Consell de Ministres.

Així, no caldria esperar que l'acord aprovat pel Senat es publiqui en el Butlletí Oficial de l'Estat, sinó que el Govern podria aprovar definitivament les mesures.

El decret o decrets del Govern sí que seran publicats després en el BOE i a partir de llavors és quan tindrien plena vigència.

Des d'aquell moment, tant el president català, Carles Puigdemont, com la resta de membres del Govern estaran ja cessats, tal com planteja una de les mesures previstes per l'Executiu central.

Tot just conèixer-se el resultat de la votació al Parlament, el president del Govern, Mariano Rajoy, ha assegurat que "l'Estat de Dret restaurarà la legalitat a Catalunya" i ha demanat tranquil·litat als espanyols davant aquesta decisió.