Milers de persones celebren la declaració de la República a la plaça de Sant Jaume de Barcelona

Unes 6.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han reunit a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per celebrar la declaració de la República catalana al Parlament. La plaça ha quedat plena de gom a gom de persones convocades per l'ANC i 'Òmnium Cultural, que han fet una crida per participar a la Festa de proclamació de la República. Mols dels assistents s'han acostat a la plaça des de la Ciutadella, on han seguit els esdeveniments del Parlament. Entre els grups que actuaran a la festa, s'hi troben Bonobos, Gossos, Germà Negre, Èric Vinaixa, Bikimel, Oriol Barri, Sense sal, Elèctrica Dharma i Doctor Prats.