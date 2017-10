El PDeCAT veu «amb tristesa» l'aplicació d'un article 155 amb «esperit franquista»

El portaveu del PDeCAT al Senat, Josep Lluís Cleries, va assegurar des de la comissió del Senat que les mesures que aplica el Govern espanyol són «un cop d'Estat del nacionalisme espanyol, del govern del PP, del PSOE i de Cs contra les institucions democràtiques de Catalunya». El portaveu el PDeCAT va apuntar també que «veient el tracte que han donat al representant de la Generalitat» -en referència al delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, a qui el PP va vetar poder parlar- «millor» que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, «no hagi vingut» al Senat. Segons Cleries, que va prendre la paraula en el torn en contra a les mesures, el Govern espanyol aplica de manera esbiaixada el 155 i el converteix en un «atac en tota regla» que «ressucita l'esperit del franquisme».

Per la seva part, el senador d'ERC Miquel Àngel Estradé va acusar el govern espanyol de «voler-se carregar les bases i els consensos del catalanisme» a través del 155. «El que volen és culminar una autèntica ofensiva contra el catalanisme per sembrar la confusió i el caos i imposar-se com a minoria que són», va criticar. El senador no només va apuntar cap al PP sinó que va dir que Cs i exdirigents del PSOE són «còmplices». Estradé va criticar com s'ha tramitat l'article al Senat i va assegurar que els diputats no independentistes van tenir «moltes més oportunitats de defensar posicions» al Parlament el 6 i el 7 de setembre.