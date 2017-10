El PNB demana un acord que accepti que Catalunya és un poble

El senador del PNB Jokin Bildarratz va reclamar a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que «tota l'acció del seu govern vagi dirigida, no a aplicar el 155, sinó a la recerca d'un acord» que eviti l'esmentada aplicació, la qual cosa, segons el seu parer, no es produirà si el Govern no accepta que Catalunya és «un poble». «Els agradi o no, Catalunya no és únicament una comunitat autònoma i Euskadi tampoc, perquè són un poble, i no acceptar aquesta realitat és desconèixer per on pot anar una solució, perquè no coneixen on està el problema», va dir. A més, va remarcar que el cessament del president de la Generalitat, té una significació especial i «una sèrie d'intangibles» que fa que, com en el cessament d'un lehendakari afecti la consciència del poble i va denunciar la falta de competència del Govern per aplicar aquestes mesures.

Per la seva part, el portaveu d'Units Podem a la comissió del Senat, Óscar Guardingo, va mostrar el seu rebuig a les mesures proposades que, entre altres coses, suposen, segons el seu parer, la «castració» de les funcions del Parlament i va recriminar al govern espanyol i al PP la manca de garanties de la tramitació del 155 a la cambra alta.