La policia evita que els Mossos cremin arxius que creuen vinculats a l'1-O

La Policia Nacional va evitar ahir que els Mossos d'Esquadra cremessin en una incineradora uns documents que sospiten que estan vinculats amb el referèndum de l'1-0 i que ja van intervenir per ordre de l'Audiència Nacional per analitzar el seu contingut.

Segons van informar fonts policials, els Mossos d'Esquadra van enviar al matí una furgoneta i dues patrulles a la planta de tractament i selecció de residus Tersa de Sant Adrià de Besòs per cremar diversos documents amb informació sensible, tot i que no ho van poder fer perquè quan van arribar es van trobar una vintena d'agents de la Policia Nacional bloquejant l'accés.

Els agents de la Policia Nacional van impedir el pas als Mossos, van interceptar la furgoneta i van exigir a la policia catalana que els lliurés la documentació que duien a la incineradora.

No obstant això, els Mossos es van negar en un primer moment a lliurar la documentació i van demanar a la Policia Nacional que els mostrés una ordre judicial per intervenir aquests arxius.

Els agents de la Policia Nacional no disposaven d'aquesta ordre, pel que van demanar a la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela que els autoritzés a intervenir els documents per poder-los analitzar.

Després de més de tres hores d'espera dels dos cossos policials davant la incineradora, la jutge va acordar finalment autoritzar la Policia Nacional a requisar aquesta documentació i a traslladar-la a Prefectura per analitzar-la, segons van informar fonts jurídiques.

Amb l'ordre judicial ja en el seu poder, els agents de la Policia Nacional van procedir a descarregar les caixes amb els documents que duia la furgoneta dels Mossos i les van precintat, abans de traslladar-les a Prefectura de la Policia Nacional.

Segons fonts de la Policia Nacional consultades per Efe, la Brigada Provincial d'Informació, en el marc d'una investigació sobre l'1-O, va procedir a bloquejar l'accés a la incineradora i a intervenir la furgoneta al sospitar que podria portar documentació relativa al referèndum, que havia estat suspès pel Tribunal Constitucional.



Els Mossos ho neguen

Per contra, fonts dels Mossos van negar que els informes que anaven a cremar estiguessin vinculats amb el referèndum de l'1-O i van al·legar que és una pràctica habitual i ordinària que s'acudeixi a incineradores a cremar aquest tipus d'arxius, o que s'utilitzin trituradores per destruir-los, ja que l'activitat policial genera documents de contingut sensible que, quan ja no són necessaris, es van de destruir per atendre a la protecció de dades.

Els Mossos van precisar que els documents en paper que es duien a destruir pertanyen a la Comissaria General d'Informació i que, en concret, figuren arxius amb dades administratives de l'oficina de suport a la comissaria, relatius a permisos, vacances i baixes, així com sobre operatius i diligències policials i documentació diversa.

En un comunicat, els Mossos d'Esquadra van detallar que tota la documentació oficial que es destrueix es guarda en suport digital i que, en no disposar d'una infraestructura pròpia en dependències policials per destruir la documentació que per motius de seguretat i espai no es pot guardar en suport de paper, ja fa anys que la incineren a Sant Adrià de Besòs.

Segons els Mossos, la destrucció de documents és una pràctica habitual i ordinària que es fa de forma periòdica amb l'autorització del servei d'Administració i documentació de la Direcció General de Policia.