Tot el que permet l´article 155: Cessar el govern, controlar el Parlament i la Policia, ...

Cessar el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i tots els consellers, limitar les funcions del parlament català i assumir el control dels Mossos són algunes de les potestats que té ja el Govern a l'empara de l'article 155 de la Constitució, aprovat pel Senat.

Es tracta d'un ampli paquet de mesures el text de les quals amb prou feines ha variat la proposta que va remetre dissabte passat a la cambra el Govern espanyol, després de la seva ratificació en el Consell de Ministres.

Tan sols s'ha introduït una esmena del PSOE per modular l'aplicació de les mesures i fins i tot per plantejar-se la seva supressió sempre que cessin les situacions que han conduït a aplicar aquest article, inèdit fins avui, i una altra perquè els mitjans públics com TV3 i Catalunya Ràdio segueixin sent controlats pel Parlament.

Un cop aprovat, el Govern central podrà destituir Puigdemont, així com el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i tots els consellers, amb un decret del Consell de Ministres, que després ha de ser publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

L'Administració General de la Generalitat actuarà sota les directrius dels òrgans o autoritats creats o designats per l'Executiu.

De la mateixa manera, el Govern, o l'òrgan que designi per fer-ho, assumirà el comandament dels Mossos d'Esquadra.



El següent és un llistat de les principals mesures que, en aplicació de l'article 155 de la Constitució, s'han aprovat al Senat: