Rajoy culpa a Puigdemont de l'activació de l'article 155: «Ell i només ell»

El cap del Govern, Mariano Rajoy, ha assegurat avui que el president català, Carles Puigdemont, és l'únic responsable que s'hagi activat el mecanisme de l'article 155 de la Constitució. "Ell i només ell", ha subratllat.

Davant el ple del Senat que ha d'aprovar les mesures proposades per l'Executiu per a l'aplicació a Catalunya de l'article 155 de la Constitució, Rajoy ha recordat que el Govern va donar dues oportunitats a Puigdemont perquè precisés si havia declarat o no la independència en el ple del passat dia 10.

Però Puigdemont "no va voler" respondre i va ser ell qui va elegir que el mecanisme per activar el 155 seguís endavant, "ell i només ell" ha incidit Rajoy, que opina que cap Govern democràtic hagués pogut restar "impertèrrit com si no hagués passat res".