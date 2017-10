El Senat accepta fer una «aplicació gradual» del 155

La comissió encarregada de tramitar les mesures del Govern central contra la Generalitat a l'empara de l'article 155 de la Constitució va acordar introduir en la proposta una esmena socialista a favor de l'«aplicació gradual» dels preceptes plantejats per l'Executiu. Aquesta és l'única esmena incorporada al dictamen que avui debatrà el ple de la Cambra Alta, amb els vots majoritaris del grup popular, del PSOE i del grup mixt. L'esmena socialista també té en compte la possibilitat d' «anticipar» la supressió de les mesures «si cessessin les causes que el motiven», encara que si no fos així es pot portar a terme una «utilització proporcionada i responsable de les mesures, modulant la seva aplicació si es produeixen canvis en la situació». En canvi, el PP va rebutjar les altres dues emenes proposades pels socialistes: la que demanava deixar en suspens el 155 en cas que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoqui eleccions «dins del marc constitucional i estatuari vigent» i també la de no intervenir els mitjans públics.

La vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, va defensar ahir al Senat l'aplicació de l'article 155 per «rescatar» Catalunya de la «irresponsabilitat política» i obrir una nova etapa que suposi «el principi del fi d'una reiterada desobediència a la llei». A més, fonts del govern espanyol van assegurar que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no necessita «garanties» per convocar eleccions i tornar a legalitat, i van lamentar la pressió que, segons el PP, va exercir ahir Puigdemont per evitar l'aplicació de l'article 155.

Sáenz de Santamaría, en la seva defensa del 155 davant la comissió del Senat encarregada de tramitar-lo, va subratllar que, recorrent a aquest article, el Govern central compleix amb una obligació «legal, democràtica i política». En la seva opinió, els independentistes, en la seva obstinació per construir una nova Catalunya, han engegat a rodar la millor Catalunya de la seva història, emprenedora, dinàmica, acollidora, oberta i orgull de tots els espanyols i tots els catalans. «No podem oblidar aquella Catalunya. Hem de rescatar-la per molt que alguns intentin imposar una nova forma de llei», va subratllar. També va considerar que «s'han trencat els somnis i els enganys» i s'està veient «la realitat del fet que suposa l'independentisme, amb fugida d'empreses i entitats financeres, reducció del turisme i del consum i l'ombra de la desacceleració o la recessió». De la mateixa manera, va explicar que l'article 155 és «tan legítim i democràtic» com tot el títol VIII de la Constitució, el mateix, va indicar, que reconeix i regula l'autogovern de Catalunya i de la resta de comunitats.



Dura intervenció del PSOE

Per la seva banda, la intervenció del PSOE al Senat va ser igualment dura. El seu portaveu, Ander Gil, va acusar els independentistes catalans d'estar «fregant el ridícul» i els va advertir que ni Catalunya és Eslovènia, ni Puigdemont és Simón Bolívar ni Oriol Junqueras és el Che Guevara, «per molt que s'entestin a presentar-los així».

Gil, que va lamentar en el seu segon torn de paraula a la comissió que tramita el 155 que Espanya estigui vivint «esdeveniments més propis d'una pel·lícula de Berlanga que de la realitat política del segle XXI», va afegir que Puigdemont tampoc és Martin Luther King ni té un somni, sinó que està provocant un malson a tot el país. «Això no va d'herois contra dolents, ni d'oprimits contra els seus malvats opressors», va defensar Gil entre aplaudiments.