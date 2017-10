El Senat aprova el permís al govern espanyol per aplicar l´article 155 amb 214 vots a favor, 47 en contra i una abstenció

El ple del Senat ha donat llum verda definitiva per 214 vots a favor, 47 en contra i 1 abstenció al permís perquè el govern espanyol adopti mesures a Catalunya per la via de l´article 155 de la Constitució . Ho ha fet amb els vots del PP, PSOE, Cs, UPN i Foro Asturias, mentre que Podem i les seves confluències, ERC, PDeCAT, PNB i Bildu han votat en contra del que consideren un "error històric", en paraules del portaveu d´Units Podem, Ramón Espinar. El govern espanyol podrà adoptar ja les primeres mesures via decret en un Consell de Ministres que podria tenir lloc aquesta mateixa tarda o, a tot estirar, dissabte al matí. L´executiu espanyol està habilitat ara per destituir el president de la Generalitat i tot el seu Govern i substituir-lo per un organisme o autoritat que designi, i a establir que el Parlament no podrà celebrar debats d´investidura. La negociació entre el PSOE i el PP ha suscitat finalment que no s´apliqui el control del govern espanyol sobre els mitjans públics catalans, que s´ha eliminat del text, i els contactes amb Coalición Canaria han rebaixat el control sobre el Parlament, que no haurà de sotmetre les iniciatives a un control previ.

La votació definitiva ha tingut lloc després de sis hores de debat en què el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha defensat que "no hi ha alternativa" al 155 davant el "trencament de la legalitat" a Catalunya, i ha acusat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de ser l´únic responsable de l´adopció d´aquestes mesures. "El que amenaça Catalunya no és l´article 155, sinó l´actitud del govern de la Generalitat", ha dit.



Els mitjans públics en queden fora

Al llarg de la jornada PSOE i PP han negociat dues de les tres esmenes que els socialistes espanyols havien presentat al text. La primera és la que demanava eliminar del text les referències al control dels mitjans públics catalans, que ha estat acceptada finalment pel govern espanyol. La segona ja es va incorporar aquest dijous a la ponència i demana a l´executiu espanyol una aplicació gradual de les mesures del 155.

En canvi, els socialistes han acabat retirant una altra esmena al text que demanava paralitzar l´aplicació del 155 –un cop aprovat pel Senat- en el cas que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoqués unes eleccions autonòmiques d´acord a la legislació espanyola. El propi portaveu dels socialistes espanyols al Senat, Ander Gil, ha anunciat que retiraven l´esmena després de constatar que Junts pel Sí i la CUO han registrat una iniciativa al Parlament per a la proclamació de la República Catalana.



No hi haurà censor al Parlament

El PP també ha acceptat una esmena de Coalición Canaria que eliminava del text les referències a la necessitat que totes les iniciatives que es tramitessin a la cambra catalana comptessin primer amb l'aval d'una autoritat designada pel govern espanyol, que tenia capacitat de veto durant 30 dies sobre les propostes.



Les mesures que es poden activar ara

L´aprovació pel Senat permet al govern espanyol adoptar una vintena de mesures que afecten tots els àmbits de l´autogovern de Catalunya i van del cessament del president de la Generalitat i tot el seu govern, al control de tota l´administració, inclosos els Mossos. Segons l´escrit, l´aplicació del 155 tindrà una durada màxima de sis mesos (més els 54 dies des de la convocatòria de les eleccions), però el govern espanyol té la capacitat d´allargar el termini si fa una nova petició al Senat.



Cessament de Puigdemont i el seu govern

La primera mesura és el cessament del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident i tot el seu govern, i la seva substitució en l´exercici de totes les funcions. Serien substituïts pels "òrgans o autoritats que creï a tal efecte el govern de la nació". S´hi afegeixen els càrrecs de confiança designats pels consellers, tot i que l´executiu de Rajoy assegura que "es preservarà l´escalafó de l´administració". El president espanyol, Mariano Rajoy, assumeix les seves competències. La principal és que li permet dissoldre el Parlament de Catalunya i convocar eleccions autonòmiques. Segons el document, ho farà en un termini màxim de sis mesos. Això no implica necessàriament que les eleccions tinguin lloc dins del termini d´aquests sis mesos, perquè s´hi poden afegir els 54 dies que marca la LOREG entre la convocatòria de les eleccions i la seva celebració.



Cessament de qualsevol treballador de l´Administració

L'acord del govern espanyol per intervenir la Generalitat permet que el "nomenament, cessament o la substitució temporal" de "qualsevol autoritat, càrrec públic i personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya" així com també de "qualsevol organisme, ens o entitat vinculada o dependent de la mateixa, i del seu sector públic empresarial". A més, l'aplicació del 155 diu que en cas d'incompliment de les instruccions de les noves autoritats, es podrien obrir "responsabilitats disciplinàries" contra els treballadors sense impedir, també, possibles responsabilitats "patrimonials, comptables o penals". D'altra banda, es sotmet a un "règim de comunicació o autorització prèvia" tota actuació de l'Administració de la Generalitat, declarant "nuls els actes, actuacions o resolucions que s'adoptin sense aquest requisit".



Control dels Mossos

El document preveu que el control dels Mossos l'assumeixi directament un "òrgan o autoritat creat o designat" pel govern espanyol que donarà "instruccions directes i d'obligat compliment als membres de la Policia de la Generalitat de Catalunya". A més, "en cas que sigui necessari" els ministres autoritzen que els Mossos siguin "substituïts per efectius" de la policia espanyola, que podrà ser "desplegada" a Catalunya. L'acord també preveu que "en cas d'incompliment" de les ordres "es podrà procedir a la seva exigència" i demanar "responsabilitats patrimonials, comptables, penals o de qualsevol altre tipus".



Control de les finances

L´acord també estableix que el govern espanyol adoptarà mesures de control de les finances per "garantir que els ingressos que correspon recaptar o rebre" a l´administració catalana "no es destini a activitats o finalitats vinculades o relacionades amb el procés secessionista". També per garantir "la prestació de serveix públics essencials, l´estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera".



Blindatge de "l´autoritat" estatal

El mecanisme estableix també un blindatge de l´autoritat estatal que desplegarà el 155 i substituirà el Govern. Es "prohibeix" qualsevol acord, disposició, resolució o conveni administratiu "que contravingui les mesures" del 155. Aquesta autoritat podrà elaborar directrius, instruccions i protocols perquè l´Administració executi les mesures adoptades "en defensa i respecte de l´ordre constitucional". A més, no es podran tramitar expedients sancionadors conra els funcionaris que acatin aquestes ordres, mentre que l´incompliment suposarà el "trasllat al Ministeri Fiscal" per a l´exigència de "responsabilitat penal".



Modificació dels departaments

L´acord del Consell de Ministres també faculta l´organisme o autoritat que es faci càrrec de la gestió de Catalunya a modificar els departaments de la Generalitat, així com les estructures orgàniques, ens i entitats vinculades o dependents de la Generalitat de Catalunya. Disposarà de "potestat d´organització, creació, modificació i extinció d´aquells organismes i entitats públiques creades o autoritzades per llei".