Apareix una tortuga babaua morta per descompressió

Una tortuga babaua va ser localitzada sense vida, el passat diumenge, a la platja de Riumar de Deltebre. L'animal va ser traslladat al Centre de Fauna de Canal Vell, però estava molt malmès i no se li va poder fer la necròpsia. La causa de la mort no ha pogut ser determinada però el més probable és que morís a conseqüència d'una ràpida descompressió. Les tortugues, com els humans, ho pateixen quan són arrossegades a la superfície molt ràpidament, la majoria per les xarxes d'arrossegament de les embarcacions pesqueres. Fa dos anys que hi ha en marxa una campanya, amb molt bons resultats, per explicar als pescadors que no han de retornar-les al mar malgrat sembli que estan sanes perquè moren en pocs dies. Els animals s'han de portar als centres de recuperació. De fet, aquest proper diumenge, la Fundació CRAM alliberarà tres exemplars de tortuga babaua, a la platja de les Delícies de Sant Carles de la Ràpita (Montsià), que havien estat capturades per accident durant l'activitat de pesca.