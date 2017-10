Arrimadas: La DUI és «l'error més gran en democràcia a Catalunya»

La cap de l'oposició i líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, va assegurar que la declaració d'independència era un «atac als valors fundacionals de la UE» i «l'error més gran en democràcia a Catalunya». «Exagerats, anticatalans, fatxes, malastrucs... això és el que ens han dit moltes persones de les quals estan assegudes aquí per dir que el que està passant avui», va afirmar. Arrimadas va intervenir des del faristol després d'una picabaralla amb la presidenta del Parlament Carme Forcadell que li va denegar la petició de què es donés un torn de paraula a tots els líders dels grups abans de votar, i només li ho va concedir a ella per al·lusions de Marta Rovira (JxSí).

El portaveu del grup Cs, Carlos Carrizosa, va ser l'encarregat d'intervenir i va estripar les dues propostes de resolució que JxSí i la CUP. Carrizosa va assegurar que la seva formació «no permetrà que es trenqui Espanya» ni que es «divideixi ni arruïni» la societat. També va exigir eleccions via el 155. Segons va dir, els comicis haurien de parar «aquest Brexit» que lidera Puigdemont.

Per la seva part, el portaveu del PPC, Alejandro Fernández, va acusar l'independentisme de titllar de «fatxes» els que no pensen com ells, i va citar periodistes, polítics i artistes, incloent ara també l'exconseller Santi Vila. «No li fa vergonya liderar un moviment que assenyala fatxes? Hi ha algú al planeta Terra i a la Via Làctia que no sigui Maduro que no sigui fatxa?», va etzibar dirigint-se al president de la Generalitat. Fernández va parlar de «dia negre per a la democràcia», i va advertir que la resposta a una DUI serà «més Espanya», perquè «més Espanya és més Catalunya». Els populars, va sentenciar, es dedicaran ara a promoure la «reconciliació».

Des del PSC, la portaveu Eva Granados va acusar l'independentisme de «rebentar-ho tot» amb la DUI, de «destrossar-ho tot» posant en marxa el «monstre» de la Llei de transitorietat. El 155, va dir, és ja «inevitable» i va lamentar que Puigdemont hagi preferit «quedar-se amb els purs» i tirar pel dret, però el va advertir que els que ara li donen suport «ahir li deien que pot passar d'heroi a traïdor en qüestió de segons».

En canvi, la diputada de CSQP Marta Ribas es va mostrar «indignada» tant amb el bloc independentista per empènyer la via «unilateral» com també amb els partits estatals que tiren endavant l'aprovació del 155. Des dels partits sobiranistes, Carles Riera (CUP) va dir que el Parlament feia el pas cap a la república «dempeus, amb el cap alt, no de genolls ni com a súbdits sinó com a persones lliures i sense por». Des de JxSí, Rovira va reblar: «Avui fundem un nou país, fem-ho». La dirigent va dir que era «urgent» crear un espai lliure de repressió per poder prendre les decisions que vulgui la societat i va insistir en la importància del procés constituent.