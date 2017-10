Catalanes no, generals

Espanya no existeix una oposició en condicions al PP, fa un any s'exigia a Podem que també contribuís amb la seva abstenció a la coronació de Rajoy II.

Aquesta asfixiant unanimitat, reforçada per l'harmonia proconservadora de la premsa madrilenya, accepta com oracle inapel·lable qualsevol genialitat que provingui del Govern. Verbigràcia, l'única solució per a la crisi catalana és la convocatòria a les urnes, però només a la comunitat esmentada. Pretendre que unes eleccions regionals apaguin un incendi que s'ha propagat més enllà de les fronteres espanyoles, denota un deliri digne dels cervells del Govern que no es van adonar que el seu millor aliat a la Generalitat es deia Artur Mas, propietari d'una graduació independentista entre Inés Arrimadas i García Albiol.

La set de venjança del PP va propiciar l'aniquilació d'un pactista nat, i la seva substitució per un radical temerari. Fins avui mateix no s'ha descobert la clau per lligar de mans Puigdemont. El president sent pànic cap a la presó, una fòbia que ningú podria retreure.

Les eleccions autonòmiques són més inútils per resoldre la crisi catalana que el 155. En primer lloc, els grups favorables al referèndum seguiran gaudint d'una àmplia majoria absoluta a la cambra, per no parlar del carrer.

I sobretot, una convocatòria regional no ofereix els ingredients necessaris per desactivar el monopoli català de l'actualitat. No té atractiu estel·lar, a més de restringir de nou el vot a aquests privilegiats catalans. Hi ha una profusió de manifestos de Rajoy sobre l'excés de cites amb les urnes en aquesta comunitat, costa imaginar que la propera corregirà les anteriors.

És xocant que els politòlegs pontifiquin sobre l'obediència del seu objecte d'anàlisi a les lleis de l'espectacle, i tot seguit oblidin les premisses del show business en la política quotidiana. Si algú desitja neutralitzar l'impacte de la Lliga, de muntar una Champions. L'atenció malaltissa que ha polaritzat Catalunya no es resoldrà amb més Catalunya, sinó trobant una addicció de major àmbit. Qui es conformaria amb unes eleccions autonòmiques, si pot convocar unes generals?

A Espanya s'ha aconseguit el curiós consens que el pacient Rajoy és una víctima del desaforat Puigdemont. Per començar, aquest criteri considera que el mariscal posseeix menys poder que un tinent. A més, la premsa local es distancia aquí de l'estrangera, no tan lliurada a les virtuts passives del polític gallec. En tot cas, i atès que el president del Govern ha presumit de la seva excel·lent forma per afrontar uns nous comicis, la seva convocatòria materialitzaria a més el somni del PP d'arraconar Catalunya pels mitjans al seu abast.

Descartada la ingenuïtat que Rajoy prengui la iniciativa i convoqui amb urgència unes eleccions generals, els seus fidels socis han disposat d'oportunitats sobrades per arrencar-lo del esglai. El sol·lícit PSOE va tenir una oportunitat valuosa, el dia en què Espanya va oferir la seva pitjor imatge a l'exterior. Aquell diumenge 1 d'octubre, que sembla congelat anys enrere, Pedro Sánchez va comparèixer per valorar el referèndum. El secretari general socialista va protagonitzar una de les intervencions més decebedores dels últims temps, gènesi d'una docilitat que empitjoraria a mesura que avançava aquest mes nefast.

Sánchez va apel·lar fins i tot a la seva valentia en fugir del Congrés per no abstenir-se en la investidura de Rajoy, per tal de fer-se perdonar la seva actual paràlisi. I va culpar Puigdemont de la violència policial, potser un excés d'atribucions.

Tot i que els contrafactuals no serveixen ni de consol, Sánchez va desaprofitar una ocasió d'alleujar Espanya de la crisi catalana, i de consagrar-se al mateix temps com a insígnia del recanvi. D'haver exigit unes eleccions generals, en comptes de sumar-se a la dependència de la crisi catalana, hauria invertit les coordenades de l'actualitat. Uns comicis en què participa tot el país ofereixen un poder de suggestió suficient per arruïnar una secessió, que a més només es pot assolir sobre el paper.

La situació de Catalunya s'hagués quedat en apèndix de la campanya al Congrés. I en aquesta setmana concreta, l'obsessió pels vaivens psicològics de Puigdemont no s'hagués reconduït a Sálvame, sinó que s'hauria enfocat cap a l'impressionant informe de la fiscal Concepció Sabadell a Gürtel. Un altre favor de l'independentisme català al PP.