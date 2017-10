Cinc alts càrrecs de la Generalitat cessen de les seves responsabilitats

Un total de cinc alts càrrecs de la Generalitat van cessar ahir de les seves responsabilitats, entre ells, els directors generals de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, i d'Agricultura i Ramaderia.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar ahir un nova edició que recull aquests cessaments, tots ells signats pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i pels consellers responsables de cada àrea. En concret, es publica el cessament de Melchor Arcarons Rua com a director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, i de Teresa Masjuan i Mateu com a directora general d'Agricultura i Ramaderia. També cessen Albert Serra Martín com a secretari general del Departament de Salut, i Adrià Comella i Carnicé com a secretari general del Departament de Justícia. El DOGC publica a més el cessament de Maria Badia i Cutchet com a secretària d'Afers Estrangers i de la Unió Europea «per motius de salut», i a tots ells se'ls agraeixen els serveis prestats. El líder del PSC, Miquel Iceta, va assegurar que «és el dia més trist per la decisió més equivocada i irresponsable dels independentistes», tot i que la convocatòria d'eleccions per al dia 21 de desembre és «un raig de llum».

La diputada de la CUP Mireia Boya va ignorar la convocatòria d'eleccions autonòmiques a Catalunya anunciada pel president del Govern, Mariano Rajoy, per al pròxim 21 de desembre i va cridar a celebrar el mateix dia una «paella massiva insubmisa». El missatge de la diputada va rebre nombroses mostres de suport.